Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить связи подозреваемого в совершении теракта в петербургском метро с представителями террористической организации "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На официальном сайте СКР сказано, что также руководитель ведомства поручил подробно установить обстоятельства произошедшего и проверить все данные о личности подозреваемого.

Ранее ведомство назвало имя подозреваемого в совершении теракта 3 апреля в Санкт-Петербурге. Под подозрение попал 22-летний Акбаржон Джалилов из Киргизии. Гражданином России он стал в 2011 году. Одним из мест его работы в Санкт-Петербурге была сеть "Суши Вок", где он работал сушистом. Также известно, что парень увлекался спортом.

Напомним, взрыв в питерском метро произошел 3 апреля около 14:30 по местному времени на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Жертвами взрыва стали 14 человек. Еще более 40 человек пострадали. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.