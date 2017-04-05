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Российская экономика вошла в новую фазу роста, считает глава федерального МЭР Максим Орешкин.

Как передает "Интерфакс", именно так федеральный министр экономразвития оценивает статистику, полученную за первые месяцы текущего года. При этом, по словам чиновника, для улучшения позитивных показателей в стране необходимо провести ряд реформ.

"Если посмотреть на цифры начала года – потребление электроэнергии растет на 2%, грузооборот – на 4-6%, сегодня был опубликован индекс PMI – этот показатель находится на многолетних максимумах. То есть мы говорим о том, что экономика находится не на пути к росту, а уже вошла в новую фазу экономического цикла и активно растет", – уверен глава Минэкономразвития.

Он также сказал, что рост экономики в 2017 году "будет неплохим", не уточнив, впрочем, конкретные данные такого прогноза.

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По мнению Орешкина, дальнейшая динамика будет зависеть от того, какие решения намерено принимать федеральное правительство.

"Необходимо создание как стабильной макроэкономической среды для бизнеса, так и микроэкономических условий – регуляторики, контроля и надзора, которые также должны быть стабильными и предсказуемыми", – уверен Орешкин.



