Фото: retail-loyalty.org
Российская экономика вошла в новую фазу роста, считает глава федерального МЭР Максим Орешкин.
Как передает "Интерфакс", именно так федеральный министр экономразвития оценивает статистику, полученную за первые месяцы текущего года. При этом, по словам чиновника, для улучшения позитивных показателей в стране необходимо провести ряд реформ.
"Если посмотреть на цифры начала года – потребление электроэнергии растет на 2%, грузооборот – на 4-6%, сегодня был опубликован индекс PMI – этот показатель находится на многолетних максимумах. То есть мы говорим о том, что экономика находится не на пути к росту, а уже вошла в новую фазу экономического цикла и активно растет", – уверен глава Минэкономразвития.
Он также сказал, что рост экономики в 2017 году "будет неплохим", не уточнив, впрочем, конкретные данные такого прогноза.
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По мнению Орешкина, дальнейшая динамика будет зависеть от того, какие решения намерено принимать федеральное правительство.
"Необходимо создание как стабильной макроэкономической среды для бизнеса, так и микроэкономических условий – регуляторики, контроля и надзора, которые также должны быть стабильными и предсказуемыми", – уверен Орешкин.
Комментарии
Как же не повезло нам и нашим детям....Когда у руля временные и малокомпетентные Орешкины,Силуановы,Улюкаевы,Набиулины....
наверно график кверхногами пазырил.....
Ниспосланы Они Нам кем то!
"Российская экономика вошла в новую фазу роста" - а старая фаза роста когда была?
Ты видишь суслика? И я нет, а он есть. Никак не могу понять философский смысл этого предложения
Какой умный дядька этот Орешкин. Ну так наверное теперь можно и зарплату бюджету чуток увеличить, как раз к 2018 году и поспеют, чтоб граждане носы не вешали
шо опять?
в Алтайском крае почему такая же - спад невиданный доселе! Денег реально нет.
Думаешь умней Улюкаева?
умнее улюкаева тот кто его поймал.
Если вся российская экономика растёт, почему в Алтайском крае так всё печально, заводы банкротятся? А, Александр-Богданычь?
халва халва халва...
Тут один не недавно объявил, что безработицы нет. Навальный быстро вернул его в реальность. Орешки на уши вешать, это не делом заниматься.
а в чем считают????
Хто поймает Орешкина?
5.04.2017 17:02
В попугаях!
Борцы с коррупцией
Оторвать бы этому идиоту орешки. Чтоб не врал так нагло.