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Новости

Министр Орешкин заявил, что экономика России вошла в новую фазу роста

, ИА "Амител"
В целях повышения позитивных показателей глава Минэкономразвития предлагает провести ряд реформ

Фото: retail-loyalty.org

Российская экономика вошла в новую фазу роста, считает глава федерального МЭР Максим Орешкин.

Как передает "Интерфакс", именно так федеральный министр экономразвития оценивает статистику, полученную за первые месяцы текущего года. При этом, по словам чиновника, для улучшения позитивных показателей в стране необходимо провести ряд реформ.

"Если посмотреть на цифры начала года – потребление электроэнергии растет на 2%, грузооборот – на 4-6%, сегодня был опубликован индекс PMI – этот показатель находится на многолетних максимумах. То есть мы говорим о том, что экономика находится не на пути к росту, а уже вошла в новую фазу экономического цикла и активно растет", – уверен глава Минэкономразвития.

Он также сказал, что рост экономики в 2017 году "будет неплохим", не уточнив, впрочем, конкретные данные такого прогноза.

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По мнению Орешкина, дальнейшая динамика будет зависеть от того, какие решения намерено принимать федеральное правительство.

"Необходимо создание как стабильной макроэкономической среды для бизнеса, так и микроэкономических условий – регуляторики, контроля и надзора, которые также должны быть стабильными и предсказуемыми", – уверен Орешкин.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

5.04.2017 16:03
- гость -

Как же не повезло нам и нашим детям....Когда у руля временные и малокомпетентные Орешкины,Силуановы,Улюкаевы,Набиулины....

0  0
5.04.2017 16:07
месный

наверно график кверхногами пазырил.....

0  0
5.04.2017 16:12
Матвей Олегов

Ниспосланы Они Нам кем то!

0  0
5.04.2017 16:14
- гость -

"Российская экономика вошла в новую фазу роста" - а старая фаза роста когда была?

0  0
5.04.2017 16:15
- гость -

Ты видишь суслика? И я нет, а он есть. Никак не могу понять философский смысл этого предложения

0  0
5.04.2017 16:25
- гость -

Какой умный дядька этот Орешкин. Ну так наверное теперь можно и зарплату бюджету чуток увеличить, как раз к 2018 году и поспеют, чтоб граждане носы не вешали

0  0
5.04.2017 16:31
- гость -

шо опять?

0  0
5.04.2017 16:35
- гость -

в Алтайском крае почему такая же - спад невиданный доселе! Денег реально нет.

0  0
5.04.2017 16:37
16:25

Думаешь умней Улюкаева?

0  0
5.04.2017 16:45
- гость -

умнее улюкаева тот кто его поймал.

0  0
5.04.2017 16:46
331

Если вся российская экономика растёт, почему в Алтайском крае так всё печально, заводы банкротятся? А, Александр-Богданычь?

0  0
5.04.2017 16:49
Гонец из Пензы

халва халва халва...

0  0
5.04.2017 16:49
- гость -

Тут один не недавно объявил, что безработицы нет. Навальный быстро вернул его в реальность. Орешки на уши вешать, это не делом заниматься.

0  0
5.04.2017 17:02
- гость -

а в чем считают????

0  0
5.04.2017 17:11
Конкурс от На

Хто поймает Орешкина?

0  0
5.04.2017 17:25
- гость -

0  0
5.04.2017 17:26
- гость -

5.04.2017 17:02

В попугаях!

0  0
5.04.2017 17:27
- гость -

Борцы с коррупцией

0  0
5.04.2017 17:31
- гость -

Оторвать бы этому идиоту орешки. Чтоб не врал так нагло.

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