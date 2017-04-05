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Знаменитые российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе (EBU) Ингрид Дельтенре от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом пишет "Лайф".

Во время телефонного разговора звонивший спросил у Дельтенре, действительно ли EBU готова наказать Украину за отказ допустить до конкурса российскую певицу Юлию Самойлову.

"Мы ожидаем от страны, что она будет соответствовать правилам "Евровидения", исключение участников или организаторов недопустимо — это нарушение правил", – сказала глава EBU.

Также она не исключила факт переноса музыкального конкурса в этом году из Киева в Берлин. По словам Дельтенре, в Германии уже все зарезервировано. Также собеседница напомнила, что если перенос конкурса все же состоится, то Украина два года не сможет участвовать в нем, а также Киев лишится контрактов с EBU на трансляцию Fifa World Cup.

Напомним, Россию в этом году на "Евровидении" должна представлять певица Юлия Самойлова, но СБУ внесла ее в черный список и запретила въезд на территорию Украины.