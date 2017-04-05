Фото: ok-inform.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что произошедшее в петербургском метро не должно стать поводом для "закручивания гаек", передает "Интерфакс".

"Не должно быть суеты, не должно быть паники, "закручивания гаек". Надо понять, что нужно сделать, чтобы предотвратить гибель людей, и для более эффективной работы различных служб", – сказал председатель нижней палаты федерального парламента.

Читайте также: Волну антитеррористических митингов готовят по всей стране – СМИ

По мнению Володина, любое происшествие подобного рода требует анализа с привлечением экспертов, правоохранительных органов, сотрудников спецслужб и так далее.

Напомним, что в результате взрыва в петербургском метро, произошедшего 3 апреля, погибли 14 человек, еще около 50 пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.



