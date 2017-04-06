Главными картинами российского проката на этой неделе станут патриотический блокбастер Тимура Бекмамбетова и Дмитрия Киселева "Время первых" о космонавтах Алексее Леонове и Павле Беляеве, а также драма "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером. Разбираемся, что посмотреть на этой неделе в кинотеатрах.

"Время первых"

Режиссер — Дмитрий Киселев

В ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский

Сюжет фильма основан на реальных событиях, происходивших во время и после полета Леонова и Беляева в 1965 году. За два дня в космосе на борту "Восхода-2" произошло семь нештатных ситуаций, а приземление впервые пришлось выполнять в ручном режиме из-за отказа автоматики и потери связи с Землей. Корабль приземлился в нерасчетной точке, вдали от населенных пунктов. Космонавты провели два дня в заснеженной тайге, потому что в районе посадки невозможно было посадить вертолет.

"Время первых" — проект студии "Базелевс" и Тимура Бекмамбетова. Постановкой картины занимался режиссер фильмов "Елки" и "Черная молния" Дмитрий Киселев, который уже неоднократно сотрудничал с Тимуром Бекмамбетовым. В главной роли — Евгений Миронов, который долгие годы мечтал реализовать проект.

Выход "Времени первых" сопровождал скандал, связанный с возможным переносом блокбастера "Форсаж 8" на более поздний срок, чтобы у российского фильма не было конкурента. Минкульт эту идею авторов отверг, хотя лента все равно получит преимущество. В Барнауле, судя по всему, фильм Киселева-Бекмамбетова будут показывать чуть ли не из каждого утюга.

"Последствия"

Режиссер — Эллиот Лестер

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Скут МакНэри

Маленькая и скромная картина, которую не должны пропустить все поклонники великого Арнольда Шварценеггера. Предыдущие его работы, к сожалению, провалились в прокате. Даже пятая часть "Терминатора", увы, показалась зрителям неинтересной. В основе фильма "Последствия" лежит реальная история Виталия Калоева, совершившего в 2004 году убийство авиадиспетчера Петера Нильсена, считая того ответственным за авиакатастрофу, в которой погибли его жена и дочь. Позже Калоев был приговорен к восьми годам тюремного заключения в Швейцарии, но в 2007 году освобожден досрочно за примерное поведение. Это невероятная история заслуживала того, чтобы из нее родилась драматическая картина. То, что Арнольд Шварценеггер умеет играть страдающих от горя отцов, известно еще со времен "Возмещения ущерба".

"Уйти красиво"

Режиссер — Зак Брафф

В ролях: Морган Фримен, Майкл Кейн, Алан Аркин

Старые друзья Вилли, Джо и Эла, несмотря на свой пенсионный возраст, впервые в жизни решают свернуть с праведного пути, чтобы сохранить свои пенсионные накопления. Они решают ограбить банк, который присвоил все их деньги. Главное достоинство этой комедии, являющейся ремейком картины Мартина Бреста, – великолепный актерский состав. Майкл Кейн и Морган Фримен вновь играют вместе, а компанию им составляет еще один лауреат премии "Оскар" Алан Аркин.

"БайБайМэн"

Режиссер — Стэйси Тайтл

В ролях: Дуглас Смит, Даг Джонс

Единственный фильм ужасов на этой неделе, раскритикованный американскими экспертами. Впрочем, это не помешало "БайБайМэну" добраться до российского проката. Трое студентов колледжа сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу БайБайМэн. Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказывать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем. В общем, множество шаблонов, но для тех, кто хочет немного испугаться в кинотеатре, пропускать "БайБайМэна" нельзя.