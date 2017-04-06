В рамках нового гастрольного тура в Барнаул приедет группа "Альтависта", некогда уехавшая из краевой столицы в Санкт-Петербург. Ребята привезут на родину новый альбом "Невероятные приключения Ямба и Хорея". Корреспондент Amic.ru поговорил с музыкантами и узнал о том, как сложилась их творческая жизнь после переезда и трудно ли пробиться провинциальной команде в крупном городе.

Для тех, кто не в курсе, группа "Альтависта", которая сейчас активно выступает на крупных музыкальных фестивалях и дает концерты за рубежом, появилась в Барнауле в 2006 году, тогда у ребят начались первые репетиции и выступления.

"Друзья говорили друзьям, слушатели на сборных концертах узнавали о нас и начинали обращать внимание, приходя на выступления, либо навсегда забывали. Особняком стояли коллеги по цеху, которые могли пригласить для совместного выступления, похвалить, раскритиковать, научить чему-нибудь. Сейчас интересно осознавать, что начинали ещё до эры соцсетей", — вспоминает лидер группы Александр Лямкин. — "Мы сыграли везде, где это было возможно, и познакомились со всеми. Молодые и ненасытные, мы решили пойти дальше и посмотреть, что из этого получится. Чтобы в родном крае не было серьёзных демографических скачков, половина группы осталась в Барнауле, а мы с Юрой (гитарист и вокалист Юрий Синицкий — прим. ред) переехали, пообещав навещать как можно чаще".

После переезда оставшиеся участники "Альтависты" начали выступать вдвоем (играли на акустических концертах) и набирать состав, кроме того, дописывать альбом "Ю кен би фри", который начали ещё в Барнауле.

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"Казалось, что новым знакомствам нет конца. Публика принимала хорошо, но сразу стала заметна её пресыщенность большим количеством артистов. После того, как был собран новый состав, начались первые фестивали и сольные выступления", – рассказывает Александр.

Сейчас у группы вышел новый альбом, который они активно презентуют, — в его поддержку у музыкантов в апреле и мае пройдут концерты. Ребята уже успели сыграть во многих городах России, Прибалтики и прокатиться с туром по Израилю. Место продюсера, кстати, у "Альтависты" все еще вакантно. Они продвигают себя самостоятельно, что позволило им понять, какую важную роль в музыкальной индустрии играет именно эта работа.

"Продвижение — штука очень важная, включающая в себя целый комплекс работ. Хотя всё зависит от целей исполнителя или коллектива. Можно играть на трубе по субботам и быть счастливым без продвижения, концертов и записей. Мы следим за каждым шагом эфемерной индустрии и радуем души любимым делом, но всех секретов я вам не раскрою, чтоб в старости были темы для лекций", — объясняет Александр.

На вопрос, сложно ли провинциальной команде пробиться в столичном городе, музыкант отвечает утвердительно, но советы начинающим группам давать отказывается.

"Люди везде хорошие. В больших городах у них много выбора, в провинции поменьше, но и интересы поуже. В России любят звёзд, а в Европе не прочь открывать что-то новое. В итоге гармония достигается в результате балансирования между сторонами света", — считает лидер "Альтависты".

Напомним, что группа выступит 8 апреля в клубе CHE GUEVARA, коллектив отыграет полноценный электрический концерт, исполнив песни, объединенные в одну большую программу.