Фото: kursktv.ru
Жителя Панкрушихинского района Алтайского края ждет суд по обвинению в отстреле пяти косуль, сообщает региональная прокуратура.
Мужчине инкриминируют незаконную охоту с причинением крупного ущерба и применением механического транспортного средства.
В надзорном ведомстве уточняют, что 27 января этого года обвиняемый взял с собой ружье модели "ТОЗ – 34ЕР" 12-го калибра и, используя снегоход Polaris, приехал на территорию охотничьих угодий общего пользования Панкрушихинского района.
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Здесь он, не располагая специальным разрешением на право добычи объектов животного мира, произвел выслеживание и незаконный отстрел пяти самцов косули. Ущерб от этих действий оценен в 300 тысяч рублей.
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Комментарии
Савинцеву 370 т.р. присудили, а тут бедняге 300 т.р. Гуманный суд у нас((
Ну, такой снегоход крестьянину не по карману.