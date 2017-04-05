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Жителя Панкрушихинского района Алтайского края ждет суд по обвинению в отстреле пяти косуль, сообщает региональная прокуратура.

Мужчине инкриминируют незаконную охоту с причинением крупного ущерба и применением механического транспортного средства.

В надзорном ведомстве уточняют, что 27 января этого года обвиняемый взял с собой ружье модели "ТОЗ – 34ЕР" 12-го калибра и, используя снегоход Polaris, приехал на территорию охотничьих угодий общего пользования Панкрушихинского района.

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Здесь он, не располагая специальным разрешением на право добычи объектов животного мира, произвел выслеживание и незаконный отстрел пяти самцов косули. Ущерб от этих действий оценен в 300 тысяч рублей.

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