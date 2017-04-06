31 марта в поселке Новотроицк Родинского района состоялось торжественное открытие коллективной беспроводной точки доступа в интернет в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства".

Услуга "Сельский Wi-Fi" предоставляется в 83 населенных пунктах края. Скорость интернета в зоне действия сигнала – до 10 Мбит/с. В зоне охвата услугой располагаются административные и социальные объекты (администрации, почтовые и банковские отделения, клубы, магазины).

Первая точка доступа была открыта в 2015 году в селе Рассказиха Алтайского края. В 2015 году оператор подключил к интернету 22 села, в 2016 – 37, в 2017 – 24 села.

К концу 2017 года wi-fi-сигнал будет организован еще в 17 населенных пунктах края. В перспективе предполагается установка дополнительного оборудования с целью охвата большего количества абонентов, а также строительство в ряде сел оптической сети от точки доступа wi-fi до общеобразовательных учреждений.

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Алексей Кривенко поздравил жителей Новотроицка с появлением в их поселке новой услуги. Он также отметил, что реализация этого проекта имеет большое социальное значение для края, ведь доля сельского населения в регионе составляет 44 процента.

"Скоростной Интернет — это важный шаг к повышению качества жизни на селе, возможность, не покидая населенный пункт, записаться на прием к врачу районной поликлиники, оплатить налоги, заказать билет в театр или на самолет, приобрести товар через интернет-магазин. Установка точек доступа даст возможность подключить школы к интернету по "оптике", что в значительной степени повлияет на улучшение качества связи", — сообщил в своем выступлении Михаил Переверзев, заместитель начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края.

Заместитель директора Алтайского филиала ПАО "Ростелеком", технический директор Сергей Середин подчеркнул, что программное обеспечение точки доступа поддерживает работу практически всех смартфонов, планшетов и ноутбуков. Одновременно услугой на хорошей скорости могут пользоваться 64 человека.

С полным перечнем населенных пунктов, попадающих в федеральный проект "Устранение цифрового неравенства", можно ознакомиться на сайте управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края.

С подробной информацией по подключению к точке доступа можно ознакомиться на сайте "Ростелекома", по бесплатному телефону технической поддержки услуги "Сельский wi-fi" 8-800-301-00-35 либо по телефону бесплатной "горячей" линии компании 8-800-1000-800.