Фото: республика-саха-якутия.рф

Арктическая техника в этом году впервые будет участвовать в параде, который традиционно проходит в Москве на Красной площади 9 мая, пишет "Интерфакс".

Как сообщает издание, уже сейчас в подмосковном Алабино начались тренировки сводного парадного расчета. Участие в подготовке парада принимают больше десяти тысяч военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе автомобили "Тигр", танки Т-90 А, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "БУК-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и многие другие.

Ночные репетиции пройдут уже на Красной площади 27 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция пройдет 7 мая.

Как рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, арктическую технику можно будет сразу узнать по холодной северной раскраске.