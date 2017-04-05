Фото: osurgut.com
Депутаты Барнаульской гордумы утвердили имена 11 человек, которые войдут в состав нового созыва Общественной палаты краевой столицы.
Как сообщал портал Amic.ru, ранее 11 членов ОП утвердил глава городской администрации Сергей Дугин.
Всего в состав данной структуры, являющейся коллегиальным совещательным органом, войдут 33 человека.
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Напомним, что помимо квот от мэрии и гордумы треть Общественной палаты назначается из числа кандидатур, предложенных общественными объединениями и некоммерческими организациями.
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Вот как выглядит список общественников, утвержденных городской думой.
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