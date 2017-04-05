Фото: dsnews.ua
Следователи в Санкт-Петербурге задержали шестерых граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать, по подозрению в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
В ведомстве уточняют, что подозреваемые с ноября 2015 года в Северной столице России вербовали преимущественно выходцев из республик Средней Азии для участия в мероприятиях террористической направленности и вовлекали их в террористические организации "Джебхат ан-Нусра", "Исламское государство".
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах, в которых они проживали. Сейчас решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения.
Напомним, взрыв в питерском метро произошел 3 апреля около 14:30 по местному времени на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Жертвами взрыва стали 14 человек. Еще более 40 человек пострадали. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Ранее в СКР заявили, что теракт совершил 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.
Комментарии
После беды почему-то их сразу нашли. А раньше-то что?
Молодец Владимир Владимирович, молодец. Если бы не эти страшные события, мы бы и не узнали, что ты молодец - пошли бы на выборы и отдали свои голоса этому Лехе Навальному. А теперь тебе родимый отдадим фсе до последнего голоса! Повышай НДС в два раза, платон в три раза , пусть предприниматели повсеместно разоряются, а чиновники за их счет богатеют, пусть школы в селах закрываются, народ от туда уезжает, пусть... пусть Сердюков с Васильевой и др. коррупционеры на свободе гуляют, пусть... мы фсе стерпим, лебедой будем питаться и перейдем на конную тягу, пусть... лишьь бы ты Владимир Владимирычь мочил подонков совершивших это зло в сортире...
Гоу Хоум всем спустившимся с гор
Рейтинг с 81% повысится до 99%.
Путина на повышение пора! На другой континент желательно! Пусть там демократию развивает