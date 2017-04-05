Фото: dsnews.ua

Следователи в Санкт-Петербурге задержали шестерых граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать, по подозрению в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В ведомстве уточняют, что подозреваемые с ноября 2015 года в Северной столице России вербовали преимущественно выходцев из республик Средней Азии для участия в мероприятиях террористической направленности и вовлекали их в террористические организации "Джебхат ан-Нусра", "Исламское государство".

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах, в которых они проживали. Сейчас решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения.

Напомним, взрыв в питерском метро произошел 3 апреля около 14:30 по местному времени на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Жертвами взрыва стали 14 человек. Еще более 40 человек пострадали. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Ранее в СКР заявили, что теракт совершил 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.