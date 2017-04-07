Управляющая компания плохо работает или не работает совсем? Чиновники недостаточно хорошо справляются со своими обязанностями? Пишите нам, будем разбираться. Портал Amic.ru запускает "Жалобную книгу".

Теперь читатели ИА "Амител" могут сообщить о своей проблеме напрямую на сайт, а мы постараемся ее решить.

Нарушение прав человека, бездействие чиновников, незаконная парковка или некачественно выполненная услуга? Не молчите, расскажите об этом в рубрике "Жалобная книга". Для нас нет "мелких" тем. В конце концов, вся наша жизнь состоит из мелочей. И, может быть, именно ваша "маленькая" история станет основой для журналистского расследования, которое поможет решить большую проблему.

В эту рубрику вы можете загружать фотографии нарушений, свидетелем которых вы стали. А можно просто на словах сообщить о проблеме.

При этом вам не обязательно указывать свои личные данные. Рассказывая о проблеме, вы сами решаете: остаться вам анонимом либо сообщить контактные данные (будут видны только редакторам Amic.ru), чтобы журналисты могли с вами связаться.

В общем, пишите в "Жалобную книгу" обо всем, что наболело! А мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вам помочь.