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Пишите, разберемся: на сайте Amic.ru открылась "Жалобная книга"

, ИА "Амител"
Пишите обо всем, что наболело

Управляющая компания плохо работает или не работает совсем? Чиновники недостаточно хорошо справляются со своими обязанностями? Пишите нам, будем разбираться. Портал Amic.ru запускает "Жалобную книгу".

Теперь читатели ИА "Амител" могут сообщить о своей проблеме напрямую на сайт, а мы постараемся ее решить.

Нарушение прав человека, бездействие чиновников, незаконная парковка или некачественно выполненная услуга? Не молчите, расскажите об этом в рубрике "Жалобная книга". Для нас нет "мелких" тем. В конце концов, вся наша жизнь состоит из мелочей. И, может быть, именно ваша "маленькая" история станет основой для журналистского расследования, которое поможет решить большую проблему.

В эту рубрику вы можете загружать фотографии нарушений, свидетелем которых вы стали. А можно просто на словах сообщить о проблеме.

При этом вам не обязательно указывать свои личные данные. Рассказывая о проблеме, вы сами решаете: остаться вам анонимом либо сообщить контактные данные (будут видны только редакторам Amic.ru), чтобы журналисты могли с вами связаться.

В общем, пишите в "Жалобную книгу" обо всем, что наболело! А мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вам помочь.   

 


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Комментарии

7.04.2017 14:17
- гость -

Амик плохо работает, разберитесь....

0  0
7.04.2017 14:21
- гость -

Амик банит всех подряд. Разберитесь!

0  0
7.04.2017 14:24
- гость -

у Амик недостоверные новости! Разберитесь

0  0
7.04.2017 14:24
- гость -

У меня пиво постоянно вымогает один челок, что мне делать?

0  0
7.04.2017 14:27
- гость -

14-23....Так все Ваши форумчане,Сонечка- душевно больные люди,или кОсят под них))))Вы,кстати,тоже....

0  0
7.04.2017 14:27
Гость

Перестать жрать пиво

0  0
7.04.2017 14:29
- гость -

У амика мало позитивных новостей. Разберитесь!

0  0
7.04.2017 14:29
- гость -

Чиновники недостаточно хорошо справляются со своими обязанностями?

Тот, прям, улыбнуло )

0  0
7.04.2017 14:30
- гость -

))))Вы,кстати,тоже....

Она не косит.

0  0
7.04.2017 14:30
- гость -

О) Уже и Соню удалили))) Что толку вам жаловаться??? У Пацар была вкладка-ЗАДАЙ ВОПРОС РЕДАКТОРУ...Раза 4 писал,в ответ только стандартные вопросы и ПЕРЕЗВОНИМ ВАМ....До сих пор звонят))))

0  0
7.04.2017 14:31
- гость -

7.04.2017 14:27 - гость -

14-23....Так все Ваши форумчане,Сонечка- душевно больные люди,или кОсят под них))))Вы,кстати,тоже....

Истину глаголите! Правильно их выгнали. Надо было еще дустом как тараканов, чтоб не возвращались.

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7.04.2017 14:31
Вера

Я писала несколько раз про самоуправство Барнаульского водоканала по установлению на участке поливной площади, разобрались???

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