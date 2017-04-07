Управляющая компания плохо работает или не работает совсем? Чиновники недостаточно хорошо справляются со своими обязанностями? Пишите нам, будем разбираться. Портал Amic.ru запускает "Жалобную книгу".
Теперь читатели ИА "Амител" могут сообщить о своей проблеме напрямую на сайт, а мы постараемся ее решить.
Нарушение прав человека, бездействие чиновников, незаконная парковка или некачественно выполненная услуга? Не молчите, расскажите об этом в рубрике "Жалобная книга". Для нас нет "мелких" тем. В конце концов, вся наша жизнь состоит из мелочей. И, может быть, именно ваша "маленькая" история станет основой для журналистского расследования, которое поможет решить большую проблему.
В эту рубрику вы можете загружать фотографии нарушений, свидетелем которых вы стали. А можно просто на словах сообщить о проблеме.
При этом вам не обязательно указывать свои личные данные. Рассказывая о проблеме, вы сами решаете: остаться вам анонимом либо сообщить контактные данные (будут видны только редакторам Amic.ru), чтобы журналисты могли с вами связаться.
В общем, пишите в "Жалобную книгу" обо всем, что наболело! А мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вам помочь.
Комментарии
Амик плохо работает, разберитесь....
Амик банит всех подряд. Разберитесь!
у Амик недостоверные новости! Разберитесь
У меня пиво постоянно вымогает один челок, что мне делать?
14-23....Так все Ваши форумчане,Сонечка- душевно больные люди,или кОсят под них))))Вы,кстати,тоже....
Перестать жрать пиво
У амика мало позитивных новостей. Разберитесь!
Чиновники недостаточно хорошо справляются со своими обязанностями?
Тот, прям, улыбнуло )
))))Вы,кстати,тоже....
Она не косит.
О) Уже и Соню удалили))) Что толку вам жаловаться??? У Пацар была вкладка-ЗАДАЙ ВОПРОС РЕДАКТОРУ...Раза 4 писал,в ответ только стандартные вопросы и ПЕРЕЗВОНИМ ВАМ....До сих пор звонят))))
7.04.2017 14:27 - гость -
14-23....Так все Ваши форумчане,Сонечка- душевно больные люди,или кОсят под них))))Вы,кстати,тоже....
Истину глаголите! Правильно их выгнали. Надо было еще дустом как тараканов, чтоб не возвращались.
Я писала несколько раз про самоуправство Барнаульского водоканала по установлению на участке поливной площади, разобрались???