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Больше 500 тысяч граждан США поставили подписи под текстом петиции, авторы которой настаивают на переезде из Нью-Йорка в Вашингтон жены американского президента Меланьи Трамп. Об этом пишет Regnum.ru.

Документ называется "Заставить Меланью Трамп остаться в Белом доме или заплатить за свои расходы". Авторы петиции говорят о том, что охрана первой леди США является весьма затратной для американского бюджета.

Сейчас Меланья Трамп проживает в Нью-Йорке в Trump Tower. Авторы петиции добиваются ее переезда в Вашингтон в Белый дом.

Прошлой осенью жена Дональда Трампа говорила, что не собирается переезжать в Вашингтон до конца учебного года.