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Машина скорой помощи сбила десятилетнего мальчика в поселке Итатский Кемеровской области вечером во вторник, 4 апреля, сообщает РИА "Новости".

Как сообщается, мальчик переходил дорогу в неположенном месте, он неожиданно появился на проезжей части. Машина скорой помощи ехала на вызов с включенными сиреной и проблесковым маячком. По факту ДТП назначена проверка.

Ребенок госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали перелом черепа, перелом левого бедра, а также рваные раны левой щеки и подбородка.