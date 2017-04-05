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Машина скорой помощи сбила десятилетнего мальчика в поселке Итатский Кемеровской области вечером во вторник, 4 апреля, сообщает РИА "Новости".
Как сообщается, мальчик переходил дорогу в неположенном месте, он неожиданно появился на проезжей части. Машина скорой помощи ехала на вызов с включенными сиреной и проблесковым маячком. По факту ДТП назначена проверка.
Ребенок госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали перелом черепа, перелом левого бедра, а также рваные раны левой щеки и подбородка.
Комментарии
Я считаю, что не машина Скорой помощи сбила школьника, а школьник сам попал под машину либо преследуя определенную цель, либо, скорее всего, случайно (не преследуя определенной цели). Из практики вождения сообщу (за рулем более 10 лет) что в последнее время, когда Правительство и Президент начали бороться с водителями, лобируя интересы пешеходов, пешеходы (а в основном наглые подростки) ходят по дорогам как у себя по кухне. А еще, я читал, у подростков приколы такие появились - броситься под машину!!! Так что в данной ситуации нужно конкретно и подробно разобраться, а не писать такой кричащий заголовок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!