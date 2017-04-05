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Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в фиктивной постановке на учет иностранцев.

Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина без намерения предоставить для проживания жилую площадь фиктивно зарегистрировал в своей квартире пятерых граждан Республики Армения.

"Иностранные граждане не являлись его родственниками, а были зарегистрированы в его квартире по их просьбе по принципу "землячества", – уточняют в надзорном ведомстве.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.