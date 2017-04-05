Фото: sudpeterburga.ru
Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в фиктивной постановке на учет иностранцев.
Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина без намерения предоставить для проживания жилую площадь фиктивно зарегистрировал в своей квартире пятерых граждан Республики Армения.
"Иностранные граждане не являлись его родственниками, а были зарегистрированы в его квартире по их просьбе по принципу "землячества", – уточняют в надзорном ведомстве.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Братья Армяне!
Армяне неплохие люди.
по деньгам кинуть могут, но террористов среди них не видел.