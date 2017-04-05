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Самое высокое общежитие в Барнауле Алтайского государственного университета по адресу Червонная, 5 будут помогать достраивать студенты. Уже к следующему учебному году в объект заедут около тысячи студентов. Как сообщает пресс-служба классического университета, в настоящее время на объекте устанавливается транзитный трубопровод, связывающий блоки "А" и "В". На этажах жилых блоков продолжается установка охранно-пожарной сигнализации, систем отопления и вентиляции, началась проводка сети Интернет и телефонии, завершается прокладка воздуховодов.

"На блоке "Б" смонтированы карнизные плиты и продолжаются общестроительные работы. А в обоих жилых блоках уже ведутся пусконаладочные работы по запуску лифтов. В частности, для официального начала работы лифтов в блоке "В" осталось лишь оформить соответствующую документацию", – приводит вуз слова начальника отдела капитального строительства АлтГУ Андрея Колткова.

По его словам, сейчас основной акцент делается на облицовке внутренних стен плиткой и устройстве полов из керамогранита. Продолжается работа сантехников, которые готовят санузлы, помещения для стирки белья, кухни.

В настоящее время специалисты АлтГУ совместно с проектным институтом дорабатывают документацию по благоустройству территории вокруг корпусов общежития. Андрей Колтков также уточнил, что вокруг общежития будет установлено замкнутое ограждение. Помимо этого, Алтайский госуниверситет уже заключил контракты на изготовление и поставку мебели, которые он планирует реализовать к концу мая 2017 года.

В связи с тем, что на стройплощадке нового общежития в этом году будут работать и бойцы стройотрядов АлтГУ, в настоящее время уже определены количественные списки и сроки начала работ стройотрядовцев. Ориентировочно студенты приступят к работе в конце мая – начале июня.

Заселение первых жильцов нового общежития ожидается уже в 2017–2018 учебном году.