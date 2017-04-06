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Снег и сильный ветер не покинут Алтайский край в четверг, 6 апреля — осадки прогнозируются на большей части территории региона.

Согласно данным синоптиков, в регионе также ожидается гололед. Днем температура по краю составит 0...+5 градусов.

Ветер будет юго-западный, 10-15 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров.

В Барнауле также ожидается снег, мокрый снег, возможны гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица.

В светлое время суток температура воздуха составит +1...+3 градуса. Порывы ветра в краевой столице будут достигать 15 метров в секунду.