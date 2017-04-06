Дэниела Крэйга уговорили вернуться к роли Джеймса Бонда – СМИ

Британского актера Дэниела Крэйга, по некоторым данным, почти уговорили вернуться к роли Джеймса Бонда в 25-м фильме про агента 007.

Как сообщает The Telegraph, в 2015 году Крэйг категорично высказался о том, что больше не хочет сниматься в бондиане. С тех пор в прессе активно обсуждается вопрос, кто его заменит. Преемниками называли, например, Майкла Фассбендера, Тома Харди, Эйдана Тернера.

Отмечается, что Крэйг изменил свое решение и готов вернуться во франшизу. Такое развитие событий стало возможным после того, как создатели бондианы посчитали актера Тома Хиддлстона неподходящим для роли Бонда.

Официальной информации по этому поводу пока нет. 24-я картина о Джеймсе Бонде "Спект" Сэма Мендеса собрала в мировом прокате более 700 миллионов долларов.



