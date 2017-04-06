Фото: avito.ru
Усадьбу и "дом охотника" продают в Павловске за 15 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте Avito.ru.
Отмечается, что площадь жилья составляет 250 квадратных метров. "Продам два отличных дома – "Дом охотника" и "Дом Усадьба", расположены в сосновом бору у озера. Роскошная территория. Дома расположены в закрытой, охраняемой территории. Рядом санаторий", – говорится в объявлении.
В комплексе имеется сауна, бассейн, барбекю, тандыр.
"Имеется все, что нужно для полноценной жизни, четыре комнаты для отдыха. Продается все с обстановкой и предметами быта", – также отмечает продавец.
Рассматривается возможность продажи домов по отдельности.
Комментарии