Американские ученые после специальных исследований пришли к выводу, что после секса даже незнакомые друг с другом люди готовы рассказать свои самые сокровенные тайны. Как пишет "Федеральное агентство новостей", причина этого заключается в том, что людей в тот момент, когда они испытывают сексуальное влечение, тянет на откровенность.

Исследователи поставили ряд экспериментов, в ходе которых испытуемые сначала смотрели сексуальные сцены из кино, а после общались с другими участниками исследования противоположного пола и рассказывали о себе. Выяснилось, что активация областей мозга, связанных с сексуальностью, помогает человеку раскрыться и свободнее говорить о себе.

Ученые предположили, что откровенность, следующая за сексом, помогает установлению прочных отношений.