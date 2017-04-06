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Ученые выяснили, что после секса люди становятся более откровенными

, ИА "Амител"
Активация участков мозга, связанных с сексуальностью, помогает человеку лучше раскрыться в общении

Фото: hipwee.com

Американские ученые после специальных исследований пришли к выводу, что после секса даже незнакомые друг с другом люди готовы рассказать свои самые сокровенные тайны. Как пишет "Федеральное агентство новостей", причина этого заключается в том, что людей в тот момент, когда они испытывают сексуальное влечение, тянет на откровенность.

Исследователи поставили ряд экспериментов, в ходе которых испытуемые сначала смотрели сексуальные сцены из кино, а после общались с другими участниками исследования противоположного пола и рассказывали о себе. Выяснилось, что активация областей мозга, связанных с сексуальностью, помогает человеку раскрыться и свободнее говорить о себе.

Ученые предположили, что откровенность, следующая за сексом, помогает установлению прочных отношений.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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