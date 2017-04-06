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Жители Барнаула и других населенных пунктов Алтайского края днем в четверг, 6 апреля, услышат вой сирен.

Как сообщал портал Amic.ru, с 11:48 до 12:27 в регионе состоится проверка региональной и местной автоматизированных систем централизованного оповещения населения.

По традиции проверка стартует с централизованного запуска электросирен. Звуковой сигнал будет длиться в Барнауле три минуты. Сирены являются сигналом оповещения гражданской обороны "Внимание всем".

Напомним, что алгоритм действий граждан при проверке систем оповещения выглядит следующим образом: после получения сигнала жителям следует включить телевизоры на программу "Россия 1" в аналоговом вещании либо проводное радио или приемники на "Радио России".

Здесь граждане услышат сообщение от лица краевого главка МЧС либо от органов управления ГОЧС муниципальных властей.