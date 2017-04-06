Корейские специалисты из Института Науки и Технологий в городе Тэгу обнаружили вещество, которое способно повернуть процесс старения вспять. Исследователи провели ряд экспериментов с клеточной культурой и выяснили, что соединение KU-60019 восстанавливает функции стареющих клеток.

Уже доказано, что старение организма происходит в том числе из-за деградации лизосом. Именно в них происходит расщепление биополимеров (ДНК и белков). Это позволяет клетке избавляться от поврежденных компонентов. Если лизосомы перестают работать так, как это необходимо, происходит накапливание дефектных митохондрий в клетке. Следствием является нарушение метаболизма.

Найденное соединение способно блокировать белок АТМ, который снижает активность лизосом. Ученые хотят проверить результаты на животных организмах.