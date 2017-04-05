Фото: ipolk.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала действия американского сенатора Джины Шахин, которая на слушания принесла фотографии Владимира Путина и редактора RT Маргариты Симоньян.

"Шахин не первый раз отличается глупостями. В этот раз, показав "рассекреченную" фотографию президента России и руководителя телеканала RT, которых раньше вместе никто, разумеется, не видел, она превзошла саму себя", — отметила Захарова в своем профиле в Facebook.

Также представитель МИД подчеркнула, что у редактора "есть огромная харизма, даже две".

Как пишут "Известия", Джин Шахин заявила, что это фото нашла в рассекреченном докладе американской разведки. Однако выяснилось, что снимок был сделан около двух лет назад и находится в открытом доступе.