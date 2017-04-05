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Экс-президент Украины Виктор Ющенко в эфире телеканала ZIK заявил, что в настоящий момент идет 24-я по счету война между Россией и Украиной. Об этом пишет "Лайф".

По мнению бывшего президента, украинские власти должны признать этот вооруженный конфликт. Также он назвал конфликт между двумя странами "национально-освободительной войной".

По его мнению, Украина должна прекратить все отношения с Россией: прекратить перемещение капиталов, миграцию людей, товаров и любых услуг со стороны РФ, чтобы не возникал вопрос, как нужно поступить с российским банком или предприятием.

