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Европейский вещательный союз (EBU) не подтвердил информацию о переносе музыкального конкурса "Евровидение" из Киева в Берлин, пишет РИА "Новости".

"Конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве", — говорится в официальном комментарии EBU.

Ранее некоторые СМИ писали, что знаменитые российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов разыграли по телефону гендиректора EBU. Якобы она им сообщила, что если Россия не сможет участвовать в конкурсе, то он будет перенесен из Киева в Берлин. В Германии якобы уже все зарезервировано. Также сообщалось, что если перенос состоится, то Украина два года не сможет участвовать в "Евровидении".

Напомним, Россию в этом году на "Евровидении" должна представлять певица Юлия Самойлова, но СБУ внесла ее в черный список и запретила въезд на территорию Украины.