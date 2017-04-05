Фото: pixabay.com

Чемодан с телом 27-летней россиянки, обнаруженный в портовом городе Римини, выбросила в море ее мать, пишет РИА "Новости".

Известно, что девушка умерла от истощения. Ее мать работала в Италии сиделкой. Она призналась в содеянном. После того, как девушка умерла, мать еще неделю держала ее тело дома, а потом решила положить его в чемодан и выбросить в море. До того, как тело нашли, женщина уехала в Россию.

Друг матери рассказал, что на такой поступок женщина решилась, "обезумев от горя". Она решила "стереть о дочери всякое воспоминание", избавившись от тела.

По данному факту правоохранительные органы Италии ведут расследование.