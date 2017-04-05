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Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер опроверг информацию, которую ранее растиражировал ряд СМИ, о том, что навсегда отказался от мысли возвращаться к роли Терминатора. Об этом пишет "Лайф".

"Мне просто кажется, что люди пишут что-то по неведомой мне причине. Я не хочу называть это "ложными новостями", как это делает Трамп. Скажу одно: я очень жду приглашения выйти на площадку нового "Терминатора", — сказал актер.

Отметим, информация о том, что Шварценеггер не будет сниматься в этом фильме, появилась месяц назад.

Последняя часть фильма под названием "Терминатор. Генезис" вышла на экраны почти два года назад. Отзывы критиков были не слишком приятные.

"Терминатор" - научно-фантастический фильм режиссёра Джеймса Кэмерона 1984 года, второй в его карьере. В центре сюжета — противостояние живого солдата и киборга-терминатора, прибывших в 1984 год из постапокалиптического 2029 года.