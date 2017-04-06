Фото: barnaul.org
Уборку контейнерных площадок контролируют в Барнауле муниципальные власти, информирует пресс-центр городской администрации.
"Рейды на предмет санитарного состояния площадок и соблюдения графиков вывоза бытового мусора проводятся в ежедневном режиме", – подчеркивают муниципальные власти.
В частности, пристальный контроль за санитарным состоянием осуществляют в Ленинском районе. Данные о нарушениях направляют в управляющие организации для принятия срочных мер по их устранению.
Читайте также: Стихийная свалка-спутник "выросла" у Павловского полигона ТБО. Фото
Некоторые должностные лица управляющих компаний уже попали под ответственность. В числе нарушителей – сотрудники "УК "Фаворит" и ТСЖ "Диалог".
Напомним, что 1 апреля в краевой столице стартовал месячник весенней санитарной очистки.
Комментарии
На павловском тракте выливают фикалии из авиатора напротив газпрома. Когда прекратят это?
Не зря Мы Дугина избрали! И мусор убран,и снег почти весь из города вывезен!
да снег сам растаял...ну у нас во дворе наверное до июля таять будет
а когда мы Дугина выбирали?
По фото я понял: теперь вывоз мусора это великое достижение, и без контроля вышестоящих теперь мусор вывозить не будут.
параша,жизнь наша
да с чего бы! они всю зиму как попало вывозили мусор , а как контейнеры под него ставили- без слез смотреть нельзя!!! Мы и фотки сбрасывали в Ленинскую администрацию- только глав менять успевают, когда им разбираться по мусору, не их это дело. а про вывоз снега-отдельная песня, говорят, чтобы жильцы сбрасывались на вывоз, они только его по двору могут сдвигать в огромные кучи, которые будут лежать до след. зимы Вот как !!!!
средневековой Европой попахивает