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Было-стало: как в Барнауле убирают площадки с мусорными контейнерами. Фото

, ИА "Амител"
Представители мэрии проводят ежедневные рейды по местам скопления бытового мусора

Фото: barnaul.org

Уборку контейнерных площадок контролируют в Барнауле муниципальные власти, информирует пресс-центр городской администрации.

"Рейды на предмет санитарного состояния площадок и соблюдения графиков вывоза бытового мусора проводятся в ежедневном режиме", – подчеркивают муниципальные власти.

В частности, пристальный контроль за санитарным состоянием осуществляют в Ленинском районе. Данные о нарушениях направляют в управляющие организации для принятия срочных мер по их устранению.

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Некоторые должностные лица управляющих компаний уже попали под ответственность. В числе нарушителей – сотрудники "УК "Фаворит" и ТСЖ "Диалог".

Напомним, что 1 апреля в краевой столице стартовал месячник весенней санитарной очистки.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

6.04.2017 07:34
гость

На павловском тракте выливают фикалии из авиатора напротив газпрома. Когда прекратят это?

0  0
6.04.2017 08:06
- гость -

Не зря Мы Дугина избрали! И мусор убран,и снег почти весь из города вывезен!

0  0
6.04.2017 08:09
- гость -

да снег сам растаял...ну у нас во дворе наверное до июля таять будет

0  0
6.04.2017 08:10
- гость -

а когда мы Дугина выбирали?

0  0
6.04.2017 08:13
- гость -

По фото я понял: теперь вывоз мусора это великое достижение, и без контроля вышестоящих теперь мусор вывозить не будут.

0  0
6.04.2017 08:17
- гость -

параша,жизнь наша

0  0
6.04.2017 08:21
- гость -

да с чего бы! они всю зиму как попало вывозили мусор , а как контейнеры под него ставили- без слез смотреть нельзя!!! Мы и фотки сбрасывали в Ленинскую администрацию- только глав менять успевают, когда им разбираться по мусору, не их это дело. а про вывоз снега-отдельная песня, говорят, чтобы жильцы сбрасывались на вывоз, они только его по двору могут сдвигать в огромные кучи, которые будут лежать до след. зимы Вот как !!!!

0  0
6.04.2017 08:44
- гость -

средневековой Европой попахивает

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