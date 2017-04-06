Фото: barnaul.org

Уборку контейнерных площадок контролируют в Барнауле муниципальные власти, информирует пресс-центр городской администрации.

"Рейды на предмет санитарного состояния площадок и соблюдения графиков вывоза бытового мусора проводятся в ежедневном режиме", – подчеркивают муниципальные власти.

В частности, пристальный контроль за санитарным состоянием осуществляют в Ленинском районе. Данные о нарушениях направляют в управляющие организации для принятия срочных мер по их устранению.

Читайте также: Стихийная свалка-спутник "выросла" у Павловского полигона ТБО. Фото

Некоторые должностные лица управляющих компаний уже попали под ответственность. В числе нарушителей – сотрудники "УК "Фаворит" и ТСЖ "Диалог".

Напомним, что 1 апреля в краевой столице стартовал месячник весенней санитарной очистки.

