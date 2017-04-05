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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "пахабщиной" отредактированный снимок Владимира Путина с макияжем, пишет РИА "Новости".

Также представитель Кремля напомнил, что есть определенные правила приличия, кроме того, напомнил об уважении к главе государства. Песков заметил, что подобное может задеть Путина как человека.

"Вы знаете, как человека могут задевать, но как президент он весьма резистентен к подобной похабщине и давно научился не обращать на это внимание", — сказал пресс-секретарь.

При этом Песков подчеркнул, что сам президент России не видел этой отредактированной фотографии.

Ранее сообщалось, что в обновленный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ внесен плакат с изображением главы государства с макияжем.