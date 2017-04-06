Елена Пацар

Елена Пацар покидает должность главного редактора ИА "Амител" . Последним рабочим днем руководителя редакции станет четверг, 6 апреля.

Напомним, медиаменеджер была назначена главным редактором Amic.ru 1 июля 2015 года. Под ее руководством была проведена масштабная реформа издания и редизайн сайта. Было реализовано около 40 специальных проектов, а аудитория ресурса выросла в два раза.

Исполняющим обязанности назначена заместитель главного редактора Елена Лепезина.

Справка: Елена Пацар — медиаменеджер, медиаконсультант. Окончила АлтГУ по специальности "Связи с общественностью". В Москве в течение 10 лет работала в крупных изданиях (таких как "ВЗГЛЯД.RU", РИА "Новости", "Аргументы и Факты").