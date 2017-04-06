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Елена Пацар покидает должность главного редактора ИА "Амител"

, ИА "Амител"
Исполняющим обязанности главного редактора издания назначена Елена Лепезина

Елена Пацар

Елена Пацар покидает должность главного редактора ИА "Амител" . Последним рабочим днем руководителя редакции станет четверг, 6 апреля.

Напомним, медиаменеджер была назначена главным редактором Amic.ru 1 июля 2015 года. Под ее руководством  была проведена масштабная реформа издания и редизайн сайта. Было реализовано около 40 специальных проектов, а аудитория ресурса выросла в два раза.

Исполняющим обязанности назначена заместитель главного редактора Елена Лепезина.

Справка: Елена Пацар — медиаменеджер, медиаконсультант. Окончила АлтГУ по специальности "Связи с общественностью". В Москве в течение 10 лет работала в крупных изданиях (таких как "ВЗГЛЯД.RU", РИА "Новости", "Аргументы и Факты").


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Комментарии

6.04.2017 10:47
- гость -

Соболезную. Новый Банных по новому метёт.

0  0
6.04.2017 10:48
- гость -

Причина? И где теперь будет Елена?

0  0
6.04.2017 10:54
- гость -

Старого Амика давно нет. Хотя и Света Шaповалова была не торт. Чего только стоили ещё объяснения про охоту на aрхaров и зaмалчивание ситуации, и oтключение комментариев на подобные темы... Кто платит, тот и танцует.

0  0
6.04.2017 11:02
- гость -

аудитория ресурса выросла в два раза --- ну мы то с вами это понимаем (с)

0  0
6.04.2017 11:02
Алекс

Аудитория выросла, но фактически исчезли знаковые фигуры, которые определяли лицо Амик...

0  0
6.04.2017 11:09
Вука-Вука

Не справилась дивчина, кончился бензин, задумалась о личной жизни, замуж ей пора, детей рождать, а она вся на нервах, борется за рейтинги. Просто надоело. И она права. Нефиг попу рвать ради не пойми кого и чего.

0  0
6.04.2017 11:10
- гость -

зачем стерли про лицо? эти знаковые фигуры как раз делали его желтым

0  0
6.04.2017 11:10
сонечка

а аудитория ресурса выросла в два раза. ---------------------- не смешите. ни читателе ни писателей

0  0
6.04.2017 11:10
- гость -

Аудитория выросла

Ничего не выросло. Если каждый мой вход на сайт считать за вход разных людей, то какой же это рост? Это карусель.

0  0
6.04.2017 11:11
- гость -

а по-моему справилась. хуже амик точно не стал

0  0
6.04.2017 11:11
Валенок

Хороший редактор, благодаря ей амик в рейтинге

0  0
6.04.2017 11:12
- гость -

Трут))))

0  0
6.04.2017 11:13
ви

Пусть теперь повезет другому ресурсу, а нам верните прежний амик.

0  0
6.04.2017 11:13
ви

Новую версию запакуйте с собой на память.

0  0
6.04.2017 11:13
- гость -

Вука-Вука 6 апреля 2017 г. 11:09 Не справилась дивчина, кончился бензин, задумалась о личной жизни, замуж ей пора, детей рождать, а она вся на нервах, борется за рейтинги. Просто надоело. И она права. Нефиг попу рвать ради не пойми кого и чего. --- че вы несете? работа как работа

0  0
6.04.2017 11:14
сонечка

ви Пусть теперь повезет другому ресурсу, а нам верните прежний амик. ----------------------- и модератора прежнего а не этого с сезонными обострениями.

0  0
6.04.2017 11:15
- гость -

Амику с Пацар повезло! Сайт стал лучше, это даже конкуренты признают!

0  0
6.04.2017 11:16
сонечка

зря тему создали. сейчас тереть замучаются. доброго всё равно сказать нечиго

0  0
6.04.2017 11:17
- гость -

6.04.2017 11:16 сонечка

Откуда ты, шалава, приперлась?

0  0
6.04.2017 11:18
- гость -

Можно надеяться, что старый дизайн сайта вернут в качестве основного? Это был бы прям подарок всем старожилам Амика.

0  0
6.04.2017 11:23
Вова, верим!

но не возвращайте деда, с боосом - пусть идут ещё дальше, чем ушли)

0  0
6.04.2017 11:24
и

жалко уходит Елена. Многое сделала для Амика. А сонечка не шалава, зря вы так.

0  0
6.04.2017 11:26
и

но оранжевый да, был лучше.

0  0
6.04.2017 11:26
- гость -

Сайт из второсортной помойку превратился в популярный приличный ресурс.

0  0
6.04.2017 11:29
и

переживаю за коллектив. Ребят, вы там как? Коснутся вас изменения?

0  0
6.04.2017 11:29
- гость -

Корректора тоже заменят?

0  0
6.04.2017 11:30
- гость -

Хороший стал сайт!

0  0
6.04.2017 11:32
ГородЗеро

Сделайте основной старую версию сайта уже. А то так, конечно посещаемость в два раза и увеличилась, что сначала заходят на ресурс, а потом на старую версию сайта.

0  0
6.04.2017 11:33
Гость

Гость 11.29, может, ты хочешь на работу устроиться?

0  0
6.04.2017 11:35
сонечка

а модератора заменят?

0  0
6.04.2017 11:37
ви

Корректор не вывозил. Факт.

Ничего с его вводом в штат не поменялось.

0  0
6.04.2017 11:38
Katja Ejova

Желтее Амик не стал,и это хорошо)

0  0
6.04.2017 11:38
Рыжая

ты хочешь на работу устроиться? -------------- Нет, читать тексты с ошибками надоело. А на Ctrl+Enter местные товарищи слабо реагируют.

0  0
6.04.2017 11:39
Гость

Гость 11.37 Приходи да вывези. С твоим приходом все поменяется

0  0
6.04.2017 11:39
- гость -

нам будет её нехватать.

0  0
6.04.2017 11:39
- гость -

Ежедневные объявления про продаже элитных недвижимостей, игнорирование "неудобных" проблем и вопросов, опубликование заказных статей - конечно,сайт стал лучше

0  0
6.04.2017 11:41
- гость -

Ага, а ничего, что аудитория выросла за счет того, что страница (если она осталась открыта в браузере) обновляется стопицот раз за день? Особенно бесит, если просматриваешь видео в новости, а страница хлоп - и в перегруз! Рейтинг себе набиваете, амик, да только истинные пользователи ресурса (а их не так много, как кажется) знают ваши уловки и глюки: переброс на новую версию со старой; "не удается идентифицировать сессию..." при гостевом комментарии.

0  0
6.04.2017 11:42
- гость -

Наверное так и было задумано:новый редактор должна была временно поддержать ресурс после того как "ушли" Светлану Шаповалову,создавшего его.Елена Пацар хорошо справилась,но у неё другие перспективы.

0  0
6.04.2017 11:42
ви

Из реформ появление инфографики, борьба с желтушностью, чрезмерная на мой взгляд, пятничные гендерные темы нужно было оставить для снятия напряжения.

Главный косяк смена дизайна сайта, это редкостная мерзость. Так и не удалось наладить оперативность подачи новостей. С местными новостями также беда, у конкурентов их больше и они интересней. Свои материалы были но хотелось бы больше. Все имхо.

0  0
6.04.2017 11:43
сонечка

6.04.2017 11:39 - гость - нам будет её нехватать. --------------------- конечно. вас же новый главред может тоже уволить.

рыжая привет сто лет не видела

0  0
6.04.2017 11:44
- гость -

Тяжело наверно стало дивчине выполнять заказы хозяев. Совесть наверно не дает спать по ночам. Не?

0  0
6.04.2017 11:46
- гость -

Только пожалуйста не убирайте новости про американских киногероев. Нам на Алтае это очень интересно.

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