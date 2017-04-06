Елена Пацар
Елена Пацар покидает должность главного редактора ИА "Амител" . Последним рабочим днем руководителя редакции станет четверг, 6 апреля.
Напомним, медиаменеджер была назначена главным редактором Amic.ru 1 июля 2015 года. Под ее руководством была проведена масштабная реформа издания и редизайн сайта. Было реализовано около 40 специальных проектов, а аудитория ресурса выросла в два раза.
Исполняющим обязанности назначена заместитель главного редактора Елена Лепезина.
Справка: Елена Пацар — медиаменеджер, медиаконсультант. Окончила АлтГУ по специальности "Связи с общественностью". В Москве в течение 10 лет работала в крупных изданиях (таких как "ВЗГЛЯД.RU", РИА "Новости", "Аргументы и Факты").
Комментарии
Соболезную. Новый Банных по новому метёт.
Причина? И где теперь будет Елена?
Старого Амика давно нет. Хотя и Света Шaповалова была не торт. Чего только стоили ещё объяснения про охоту на aрхaров и зaмалчивание ситуации, и oтключение комментариев на подобные темы... Кто платит, тот и танцует.
аудитория ресурса выросла в два раза --- ну мы то с вами это понимаем (с)
Аудитория выросла, но фактически исчезли знаковые фигуры, которые определяли лицо Амик...
Не справилась дивчина, кончился бензин, задумалась о личной жизни, замуж ей пора, детей рождать, а она вся на нервах, борется за рейтинги. Просто надоело. И она права. Нефиг попу рвать ради не пойми кого и чего.
зачем стерли про лицо? эти знаковые фигуры как раз делали его желтым
а аудитория ресурса выросла в два раза. ---------------------- не смешите. ни читателе ни писателей
Аудитория выросла
Ничего не выросло. Если каждый мой вход на сайт считать за вход разных людей, то какой же это рост? Это карусель.
а по-моему справилась. хуже амик точно не стал
Хороший редактор, благодаря ей амик в рейтинге
Трут))))
Пусть теперь повезет другому ресурсу, а нам верните прежний амик.
Новую версию запакуйте с собой на память.
Вука-Вука 6 апреля 2017 г. 11:09 Не справилась дивчина, кончился бензин, задумалась о личной жизни, замуж ей пора, детей рождать, а она вся на нервах, борется за рейтинги. Просто надоело. И она права. Нефиг попу рвать ради не пойми кого и чего. --- че вы несете? работа как работа
ви Пусть теперь повезет другому ресурсу, а нам верните прежний амик. ----------------------- и модератора прежнего а не этого с сезонными обострениями.
Амику с Пацар повезло! Сайт стал лучше, это даже конкуренты признают!
зря тему создали. сейчас тереть замучаются. доброго всё равно сказать нечиго
6.04.2017 11:16 сонечка
Откуда ты, шалава, приперлась?
Можно надеяться, что старый дизайн сайта вернут в качестве основного? Это был бы прям подарок всем старожилам Амика.
но не возвращайте деда, с боосом - пусть идут ещё дальше, чем ушли)
жалко уходит Елена. Многое сделала для Амика. А сонечка не шалава, зря вы так.
но оранжевый да, был лучше.
Сайт из второсортной помойку превратился в популярный приличный ресурс.
переживаю за коллектив. Ребят, вы там как? Коснутся вас изменения?
Корректора тоже заменят?
Хороший стал сайт!
Сделайте основной старую версию сайта уже. А то так, конечно посещаемость в два раза и увеличилась, что сначала заходят на ресурс, а потом на старую версию сайта.
Гость 11.29, может, ты хочешь на работу устроиться?
а модератора заменят?
Корректор не вывозил. Факт.
Ничего с его вводом в штат не поменялось.
Желтее Амик не стал,и это хорошо)
ты хочешь на работу устроиться? -------------- Нет, читать тексты с ошибками надоело. А на Ctrl+Enter местные товарищи слабо реагируют.
Гость 11.37 Приходи да вывези. С твоим приходом все поменяется
нам будет её нехватать.
Ежедневные объявления про продаже элитных недвижимостей, игнорирование "неудобных" проблем и вопросов, опубликование заказных статей - конечно,сайт стал лучше
Ага, а ничего, что аудитория выросла за счет того, что страница (если она осталась открыта в браузере) обновляется стопицот раз за день? Особенно бесит, если просматриваешь видео в новости, а страница хлоп - и в перегруз! Рейтинг себе набиваете, амик, да только истинные пользователи ресурса (а их не так много, как кажется) знают ваши уловки и глюки: переброс на новую версию со старой; "не удается идентифицировать сессию..." при гостевом комментарии.
Наверное так и было задумано:новый редактор должна была временно поддержать ресурс после того как "ушли" Светлану Шаповалову,создавшего его.Елена Пацар хорошо справилась,но у неё другие перспективы.
Из реформ появление инфографики, борьба с желтушностью, чрезмерная на мой взгляд, пятничные гендерные темы нужно было оставить для снятия напряжения.
Главный косяк смена дизайна сайта, это редкостная мерзость. Так и не удалось наладить оперативность подачи новостей. С местными новостями также беда, у конкурентов их больше и они интересней. Свои материалы были но хотелось бы больше. Все имхо.
6.04.2017 11:39 - гость - нам будет её нехватать. --------------------- конечно. вас же новый главред может тоже уволить.
рыжая привет сто лет не видела
Тяжело наверно стало дивчине выполнять заказы хозяев. Совесть наверно не дает спать по ночам. Не?
Только пожалуйста не убирайте новости про американских киногероев. Нам на Алтае это очень интересно.