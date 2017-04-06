Добровольцам, готовым пролежать не вставая с постели 60 дней, Французский Институт космической медицины и физиологии обещает заплатить 16 тысяч евро или 17 тысяч долларов.

Как поясняется на сайте института, этот эксперимент даст возможность изучить действие микрогравитации на организм человека.

Для испытания требуются 24 мужчины в возрасте от 20 до 45 лет. Они должны быть здоровы и некурящими. Им придется 60 дней лежать в кровати. Лежа принимать пищу и лежа справлять естественные потребности.

Исследование будет проводиться в Клинике Пространственной медицины в Тулузе

Подать заявку на участие в испытании можно на сайте института.