Фото: sarakul.com

Пятибалльные заторы образовались на улицах Барнаула утром в четверг, 6 апреля. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается на пересечении улицы Северо-Западной и проспекта Ленина, а также на пересечении проспекта Строителей с улицей Челюскинцев, Красноармейским проспектом и в районе площади Октября. На данных участках скорость движения авто не превышает 5-10 км/ч.

Также барнаульцев ждут пробки на отрезках Павловского тракта, улицы Малахова и ее пересечении с Власихинской, на небольших участках улицы Попова, шоссе Ленточный Бор и улице Советской Армии. Здесь скорость движения равна порядка 7-10 км/ч.