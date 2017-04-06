Фото: informator.news

Водитель и пассажир рейсового автобуса Москва – Элиста погибли в ДТП, которое произошло поздно вечером в среду, 5 апреля, на 215-м километре федеральной трассы М-6 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области. Еще 31 человека госпитализировали после аварии, пишет ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Отмечается, что из 31 пассажира автобуса, которые были доставлены в Михайловскую ЦРБ, восемь детей получили легкие травмы – ушибы, ссадины, шестеро человек находятся в тяжелом состоянии, 14 – в состоянии средней тяжести.

В областном ГУ МЧС уточнили, что авария произошла в 23.20 по московскому времени. К ликвидации происшествия привлекли 37 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек и пять единиц техники.

На месте аварии работали полицейские, по факту ДТП проводится проверка.