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"Мисс мира – 2009" стала мэром Гибралтара

, ИА "Амител"
Ранее 30-летняя Кайане Лопес являлась заместителем мэра

Фото: susanin.news

Получившая в 2009 году титул "Мисс Мира" Кайане Лопес заняла пост мэра Гибралтара, заморской территории Соединенного Королевства. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на The Telegraph.

Подчеркивается, что ранее 30-летняя Лопес являлась заместителем мэра. В своей речи после назначения бывшая "Мисс Мира" отметила, что она "была свидетелем напряженной работы и самоотверженности, необходимой для выполнения этой роли", а затем выразила слова благодарности своим предшественникам "за внесенный ими вклад". Женщина также отметила, что гордится своим британским происхождением и что "Гибралтар принадлежит Великобритании и всегда будет ее частью".

Издание подчеркивает, что Лопес стала самой молодой женщиной-мэром в истории Гибралтара и третьей женщиной, которая занимает этот пост. Также СМИ прозвали ее "самым красивым мэром в мире".

"РГ" пишет, что мэр Гибралтара – формальная должность. Человек, который занимает этот пост, не получает зарплаты. В его обязанности входят лишь формальные административные дела.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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