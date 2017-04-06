Снегопад и метель обрушились на Алтайский край в четверг, 6 апреля. Согласно данным синоптиков, в регионе также ожидается гололед. Днем температура по краю составит 0...+5 градусов.
В Барнауле ожидается снег, мокрый снег, возможны гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица.
Отметим, что жители краевой столицы активно выкладывают фотографии со снегопадом на свои странички в социальных сетях. В комментариях они призывают зиму уйти, а также мечтают, чтобы скорее наступило лето и солнечная погода. Мы сделали для вас подборку самых ярких постов барнаульцев о снегопаде в городе.
Комментарии
Зима поздравила следователей круто.
Не врите. В ежедневной новости написано: "Синоптики прогнозируют раннее вскрытие Оби в этом году"
Хватит ныть уже
Хватит ныть уже