Снегопад и метель обрушились на Алтайский край в четверг, 6 апреля. Согласно данным синоптиков, в регионе также ожидается гололед. Днем температура по краю составит 0...+5 градусов.

В Барнауле ожидается снег, мокрый снег, возможны гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица.

Отметим, что жители краевой столицы активно выкладывают фотографии со снегопадом на свои странички в социальных сетях. В комментариях они призывают зиму уйти, а также мечтают, чтобы скорее наступило лето и солнечная погода. Мы сделали для вас подборку самых ярких постов барнаульцев о снегопаде в городе.

#весна #зима #Барнаул A post shared by ARMINE (@armine_fea) on Apr 5, 2017 at 7:09pm PDT

#зимауходи #снег #апрель2017 #скорейбылето #барнаул #снежок❄ A post shared by Roman Roganov (@roman_sportsmen22rus) on Apr 5, 2017 at 7:06pm PDT

А что если #весна совсем не придет... A post shared by Alexander (@fotobloknot) on Apr 5, 2017 at 7:00pm PDT

#Барнаул#этоапрельдетка#идетснежок❄ A post shared by Мария Афонина 🎀 (@mariaafonina2016) on Apr 5, 2017 at 6:51pm PDT

Ну, здравствуй, апреябрь.... а вообще, весна в этом году планирует прийти? 🤔🤓 #барнаул#зимняявесна#включитесолнце A post shared by @pozitifko on Apr 5, 2017 at 6:51pm PDT

#весначтотыделаешьпрекрати 😄 A post shared by Anna. Barnaul (@aziatka13) on Apr 5, 2017 at 6:50pm PDT

Это Барнаул детка!!))) утро 6 апреля...!🙈🙈ну е мое!!!!( только все расстаяло и вот опяяяять((( все зима пришла!)) ну где же тепло!!!?? Хочу лета😉😉#барнаул#погоданебалует#весна2017#хочулета# A post shared by Anna Disenova (@anna_disenova) on Apr 5, 2017 at 6:47pm PDT

А в Барнауле вновь зима 😥😒 #барнаул #снег #зима #такаявесна #наработу A post shared by Анастасия (@asutka.p) on Apr 5, 2017 at 7:12pm PDT

Нуу нееееееет😩😭 опять зима пришла! Сколько можно?? #зима #апрель #зимавапреле #этоневыносимо A post shared by Ali Bananza (@alibananza) on Apr 5, 2017 at 7:15pm PDT

Шел шестой месяц зимы...#барнаул #instanvl A post shared by Андрей (@andrei_vershinin_) on Apr 5, 2017 at 6:43pm PDT