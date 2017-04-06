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Марианна Максимовская, которую прочили на пост старшего вице-президента Сбербанка России по маркетингу и коммуникациям, не будет работать в кредитной организации, передает "Интерфакс".

При этом глава Сбербанка Герман Греф опроверг данные о том, что против назначения Максимовской якобы выступало правление компании.

"Какие-то глупости пишут, что не утвердило правление. У нас эти вопросы не рассматриваются на правлении. Кто-то что-то придумал, это все придумки", – так прокомментировал подобного рода информацию Греф.

Напомним, что Марианна Максимовская до конца 2014 года работала на телеканале РЕН ТВ. Также в свое время работала на НТВ, ТВ-6 и других федеральных телеканалах. Покинув телевидение, она стала вице-президентом коммуникационной группы "Михайлов и партнеры", а с 2016 года является вице-президентом созданного на основе этой группы холдинга "Новаком".