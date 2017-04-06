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Приемные родители из Калининграда передали в органы опеки Москвы семерых детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу департамента соцзащиты населения столицы Владимира Петросяна.

Подчеркивается, что супружеская пара мотивировала решение тем, что при переезде в столицу РФ им не удалось добиться повышения региональных пособий до московского уровня.

"Им не платили московские деньги, они хотели московские деньги получать, а платили только региональные, но тогда, если он брал не по зову сердца, а для бизнеса, вы меня извините", — приводит агентство слова чиновника.

Петросян подчеркнул, что московские власти будут добиваться возвращения детей в Калининград.

Директор центра содействия семейному воспитанию "Наш дом", член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Вадим Меньшов уточнил, что детей возрастом от 3 до 12 лет вернули в пятницу. Информация об этом уже направлена вице-премьеру Ольге Голодец.

Меньшов также отметил, что родители приехали из Калининграда, а городские власти отказались оформлять "приемную семью" и платить столичные выплаты. Дети получали лишь ежемесячные выплаты в размере 18 тысяч рублей на одного человека, при этом выплаты в Москве могут достигать 85 тысяч рублей на ребенка.

По словам пресс-службы детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в данный момент все дети временно находятся в московском доме для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.