АЕМ-Авто приглашает всех 8 апреля на грандиозную вечеринку года в честь новой ŠKODA Octavia.
Гостей мероприятия ждёт:
- презентация и тест-драйвы новой ŠKODA Octavia
- вкусные угощения и напитки
- музыкальная программа
- конкурсы и розыгрыши призов (главный приз – автосигнализация StarLine B95)
- развлекательная программа (михенди, мастер-класс MakeUp от Mary Kay, мастер-класс по завязыванию платка, шарфа и палантина, настольный хоккей, площадка энгрибердс, интеллектуальная игра дженга)
Приходите на мероприятие всей семьей с 11:00 до 17:00 в дилерский центр ŠKODA АЕМ-Авто, ул. Попова,165. Записаться на тест-драйв можно уже сейчас по тел. 450-450.