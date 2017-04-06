Фото: gorodz.info

Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев смертельного ДТП, произошедшего ранним утром 25 февраля на проспекте Космонавтов.

Как сообщили в городской ГИБДД, трагический инцидент случился в 05:20 у здания 6/1 . "Произошло дорожно-транспортное происшествие , наезд на пешехода, автомобилем Suzuki Grand Vitara, государственный регистрационный знак В194ХЕ22. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия", – уточняют в Госавтоинспекции.

Граждан, имеющих информацию относительно данного ДТП, просят обращаться в группу розыска по телефонам: 393-605 либо в дежурную часть 391-090, 393-555.