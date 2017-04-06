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Компания PepsiCo удалила рекламный ролик, в котором снялась американская модель Кендалл Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, после негативной реакции в обществе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение компании.

Известный производитель прохладительных напитков подчеркнул, что пытался в рекламе "выступить с глобальным посланием о единстве, мире и взаимопонимании", отметив, что, очевидно, компания допустила ошибку, и принес свои извинения. "Мы не планировали освещать какую-то серьезную проблему. Мы удаляем контент и прекращаем какое-либо его дальнейшее продвижение", – цитирует агентство заявление.

В PepsiCo также выразили сожаление в связи с тем, что Дженнер попала в такую ситуацию.

Агентство уточняет, что ролик был выпущен ранее на текущей неделе. По сюжету Дженнер участвует в фотосессии и видит проходящих мимо демонстрантов. Модель снимает с себя парик, стирает макияж и присоединяется к протестующим. Вокруг участников акции стоят полицейские, модель подходит к одному из них и протягивает банку Pepsi. Страж порядка делает глоток напитка и улыбается, а протестующие радуются.

Подчеркивается, что в Штатах в последнее время участились протестные акции против произвола полиции по отношению к темнокожим. По данным агентства Reuters, ролик вызвал критику в соцсети Twitter, пользователи которой заявляли, что он умаляет масштабы демонстраций.