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Жизни более 280 тысяч россиян унесла в 2015 году тяга к курению и заболевания, связанные с вредной привычкой, передает ТАСС со ссылкой на международное исследование, опубликованное в научном журнале The Lancet.

По данным специалистов, наша страна остается в первой пятерке государств по количеству курильщиков и числу смертей от профильных заболеваний.

Так, в 2015 году в России курили 12,3% женщин (в абсолютном выражении 8,3 миллиона человек) и 38,2% мужчин (24,9 миллиона человек).

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В среде подростков от 15 до 19 лет в РФ курили 11,8% девушек и 22,4% молодых людей.

При этом в стране отмечается рост распространения табачной зависимости среди женщин.

И все это при том, что с 1990 по 2015 год доля курильщиков в мире среди мужчин снизилась на 28%, а среди женщин – на 38%.