"Единая Россия" в Барнауле проводит голосование по темам для праймериз

"Единая Россия" запустила голосование в соцсетях по отбору тем для дебатов в рамках предварительного голосования (праймериз) в Барнауле, сообщили в пресс-службе партии.



Проголосовать можно на страничке группы регионального отделения партии в социальной сети "ВКонтакте".



Первые дебаты в Барнауле стартуют 8 апреля и завершатся 21 мая. Барнаульский оргкомитет будет в постоянном режиме отслеживать результаты пользовательского голосования и с их учетом определять темы для предстоящих дебатов.



"Мы считаем важным спросить у жителей, по каким вопросам они хотели бы услышать позицию кандидатов в первую очередь. Избиратели в интернете смогут высказать свое мнение по поводу актуальных, на их взгляд, тем. Ведь голосование по отбору кандидатов от партии, которое пройдет 28 мая, будет открытым, в нем смогут принять участие все избиратели. Люди должны сформировать свое отношение к кандидатам, четко понимать, как они ориентируются в тех проблемах, которые волнуют жителей города, что предлагают для их решения", – отметил председатель оргкомитета по проведению предварительного голосования Юрий Еремеев.



По словам Еремеева, партия заинтересована в том, чтобы в Барнауле предварительное голосование проходило максимально открыто и конкурентно.



Прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании "Единой России" будет проходить до 27 апреля включительно. Полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru. Единый день предварительного голосования состоится 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. "Единая Россия" – единственная партия, которая проводит предварительное голосование.