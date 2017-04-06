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Водитель автобуса, который столкнулся с грузовиком в Рязанской области, мог уснуть за рулем или пойти на обгон, что привело к аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Собеседник агентства уточнил, что водитель выехал на "встречку". Этого не могло произойти из-за погодных условий или дорожного покрытия. "Тут две версии: либо уснул за рулем, либо шел на обгон", – приводит агентство его слова.

В данный момент полицейские проводят проверку по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что пассажирский автобус Москва – Элиста столкнулся с грузовиком в 23:20 мск 5 апреля на 215-м км федеральной трассы М-6 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области. В итоге погибли два человека – водитель и пассажир автобуса, еще 31 пассажир был госпитализирован в Михайловскую ЦРБ с травмами разной степени тяжести. Один пострадавший находится в реанимации.