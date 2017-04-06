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"Это будет митинг сплочения": организаторы об акции 8 апреля в Барнауле

, ИА "Амител", Александр Шелягин
На мероприятие, где будет затронута тема борьбы с террором и экстремизмом, приглашаются все желающие

Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Организаторы митинга, назначенного на 8 апреля в Барнауле, где будет поднята тема борьбы с терроризмом, рассказали о том, в каком формате пройдет это массовое мероприятие.

Как сообщил порталу Amic.ru заместитель атамана Алтайского войскового казачьего округа Александр Четвериков, изначально заявка на мероприятие была подана в городскую администрацию с той целью, чтобы дать старт общекраевой патриотической акции "Месяц до победы".

"Мы планировали объявить начало этой акции, акцентировать внимание на важности активизации работы с ветеранами и молодежью. Эту работу мы ведем постоянно. Каждую неделю проводим в городских школах уроки мужества, где рассказываем о героических страницах истории нашего народа. Также проводим культурные мероприятия. В частности, совсем недавно состоялся концерт в алейской мотострелковой части. В ближайшее время планируется проведение большой выставки, посвященной казацкой культуре. В Павловске на наше очередное мероприятие приглашены ветераны со всего района", – отметил собеседник.

Однако, по словам Александра Четверикова, последние события в Санкт-Петербурге, где в результате теракта погибли 14 человек, в запланированную акцию пришлось внести изменения.

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"Жизнь, к сожалению, вносит свои коррективы. И мы не можем не говорить о том, что произошло в городе на Неве. Мы считаем очень важным выразить поддержку нашим согражданам. Так что акция 8 апреля будет митингом единства и солидарности против любых проявлений экстремизма", – подчеркнул представитель Алтайского войскового казачьего округа.

Собеседник также отметил, что на мероприятии в любом случае будет дан старт акции "Месяц до победы" и вопрос подготовки к 9 мая не будет оставлен в стороне.

Организаторы приглашают на акцию, которая начнется в 12:00 на площади Свободы, всех желающих и неравнодушных граждан.

 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

6.04.2017 11:22
- гость -

Нет, спасибо, этот митинг пляска на костях, еще и ряженые тут же.

0  0
6.04.2017 11:24
- гость -

При капитализме какое единство?

0  0
6.04.2017 11:25
- гость -

А, так это ряженные организовывают. Ну тогда все понятно.

0  0
6.04.2017 11:30
- гость -

- гость - 6 апреля 2017 г. 11:24 Единство и борьба противоположностей. Марксисткая диалектика. Какое же еще единство может быть?

0  0
6.04.2017 11:31
- гость -

Дожили. Буденновцы уже митинги организуют!

0  0
6.04.2017 11:37
Вова, верим!

Всех казаков угеноцидили в гражданскую красные, оставшиеся отступили за границу. А это кто?

0  0
6.04.2017 11:39
- гость -

Митинг 3 в 1 получится . На этот день и час , в этом месте собрались проводить митинг против Карлина , антитеррористический митинг и старт общекраевой патриотической акции "Месяц до победы".

0  0
6.04.2017 11:41
точный

Против корупци то же помитингуем за одно.

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