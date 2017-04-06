Фото: vk.com

Андрей (Ильяс) Никитин, фотографию которого опубликовали СМИ после теракта в петербургском метро, заявил, что его уволили с работы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на IslamNews.

По словам мужчины, его работодатель в Нижневартовске сослался при увольнении на просьбу регионального Следственного комитета.

Никитин добавил, что публикация фотографии в средствах массовой информации осложнила ему жизнь. Также он отметил, что теперь за его родными и друзьями следят журналисты.

"После того, как мою фотографию СМИ растиражировали как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли, и все подозрения с меня были сняты. Однако эта история очень сильно осложнила мне жизнь", — рассказал мужчина.

Также он добавил, что не смог улететь из Москвы домой в Оренбург, поскольку остальные пассажиры побоялись лететь с ним в одном самолете.

Ранее сообщалось, что Никитин родился в Башкирии и окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, готовящее военных для ВДВ. Мужчина служил в Чечне, вышел в отставку в звании капитана, принял ислам, взяв себе имя Ильяс. В последнее время он работал дальнобойщиком.

Напомним, взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля. Жертвами теракта стали 14 человек, более 50 пострадали. По данным СК, настоящим подозреваемым в организации теракта является Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.