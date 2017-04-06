Подъем реки Обь фиксируется в Алтайском крае на отрезке от Усть-Пристани до Камня-на-Оби и на Чумыше на участке от Кытманово до Тальменки, сообщила порталу начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольга Прахт. На всех других реках Республики Алтай и Алтайского края уровень воды падает в связи с похолоданием.

"В Бийске 5 апреля фиксировали подвижки льда, но так как в верховьях Бии уровни падают, эти природные процессы замедлились. Сейчас там фиксируется неполный ледостав. На реках спокойно. Повсеместно наблюдаются промоины и остаточные забереги. До подтопления еще далеко", – пояснила синоптик.

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Все процессы активизируются со следующей волной потепления, а оно придет в регион уже на выходных. Вскрытие рек, по прогнозам начальника отдела гидрологии, произойдет на следующей неделе.

Напомним, согласно долгосрочному прогнозу Западно-Сибирского УГМС, в Бийске ледоход ждали ориентировочно 4 апреля, в Барнауле — 9 апреля. Стоит отметить, что погрешность составляет плюс-минус три-четыре дня.

Этой весной в Алтайском крае уже фиксировались заторы на реках. Например, на реке Чарыш в районе села Карпово всего за два часа вода поднялась на 60 сантиметров. Но все разрешилось благополучно без участия МЧС.

"Пока мощных заторов, вызывающих опасность, не было, но на очереди Обь и Чумыш, на которых много затороопасных участков. На сегодняшний день уровень Оби в районе Барнаула составляет 167. Но он продолжает подниматься за счет того, что докатывается вода с верховьев", – добавила Прахт.

Напомним, подтопление в поселке Затон начинается при превышении отметки в 540 сантиметров, в поселке Ильича — 600 сантиметров.