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Силовики задержали двоих подозреваемых в нападении на пост Росгвардии в Астрахани.
"Операция завершена, четверо преступников ликвидированы! Двое участников группы арестованы", – проинформировал в Twitter губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
Напомним, в ночь на четверг в Астрахани причастные к убийству двух полицейских несколькими днями ранее напали на пост Росгвардии. В результате один из правоохранителей получил серьезные ранения.
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Четверо подозреваемых в убийстве полицейских были ликвидированы. В связи со случившемся были возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия, незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Комментарии
вот раньше же назывались нормально сейчас что то непонятное Росгвардия!!теперь как не день ВВ МВД а день Росгвардии чтоль??
Напрягает количество пострадавших, возникает вопрос о проф.подготовке гвардейцев.....