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Силовики задержали двоих подозреваемых в нападении на пост Росгвардии в Астрахани.

"Операция завершена, четверо преступников ликвидированы! Двое участников группы арестованы", – проинформировал в Twitter губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Напомним, в ночь на четверг в Астрахани причастные к убийству двух полицейских несколькими днями ранее напали на пост Росгвардии. В результате один из правоохранителей получил серьезные ранения.

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Четверо подозреваемых в убийстве полицейских были ликвидированы. В связи со случившемся были возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия, незаконном хранении оружия и боеприпасов.