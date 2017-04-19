Фото: из личного архива Елены Макаровой

Уже почти полтора года жительница Барнаула Елена Макарова не видела своего пятилетнего сына и не знает, ни где он, ни что с ним. Мальчика забрали средь бела дня прямо из детского сада. Забрал родной отец, хотя суд постановил, что мальчик должен жить с матерью. По словам Елены, с тех пор мальчик не получал врачебной помощи, а порой был вынужден скитаться с отцом по домам, в которых не было отопления и электричества, находиться в полной антисанитарии.

Жизнь до

Елена вышла замуж в 19 лет. Ее избранник Рамиль Тугиев был старше на три года. Пара жила в Ульяновской области в городе Димитровград. Через год после свадьбы у них родился сын Артур. Еще через два года пара развелась. Как говорит Елена, отношения не удалось спасти из-за постоянного вмешательства свекрови. Хотя сначала все было хорошо.

На фото РамильТугиев

"Я была молодой влюбленной девушкой. Я любила его семью. Мне казалось, что эта семья с большим сердцем. Только представьте, у моей бывшей свекрови два родных ребенка (Рамиль и его сестра) и еще 17 приемных детей. Еще раньше под опекой моего мужа было трое детей. Только фактически они жили не с ним, а с его матерью. Как я потом поняла, опеку Рамиль оформил, чтобы не идти в армию", — говорит Елена.

Семья мужа, по словам рассказчицы, живет на пособия. За каждого ребенка государство платит им по 15 тысяч рублей. По словам Елены, познакомившись ближе с семьей мужа она поняла, что приемные дети там предоставлены сами себе. "Какой-либо материнской ласки, заботы или чувства к ним в этой семье я не увидела", — признается девушка.

После развода Елена вместе с сыном уехала жить в Барнаул. Здесь у нее много родственников и возможностей для сына тоже больше, чем в маленьком городе в Ульяновской области.

Бывший муж приезжал, чтобы навестить сына, всего три или четыре раза. По словам женщины, общению отца и ребенка она не препятствовала.

Вторая свадьба

Спустя какое-то время девушка вышла замуж во второй раз. Говорит, что главное в будущем муже для нее было умение найти общий язык с ее сыном.

Елена с сыном и со вторым мужем Алексеем

"Конечно, они постепенно налаживали контакт. Сын называл моего мужа сначала Лешей. Однажды мы идем из садика, мне Артур говорит: "Мам, я хочу Лешу называть папой". Я ему объяснила, что у него есть папа, он живет далеко и тоже любит его. Но мальчик решил, что у него тогда будет два папы", — вспоминает девушка.

Говорит, что жили дружно. Отчим забирал ребенка из детского сада, кормил ужином, водил в спортивную секцию, по выходным всей семьей ездили на рыбалку.

День Х

Все случилось 3 декабря 2015 года. Елене на мобильный телефон позвонила воспитательница Артура. Испуганно она сообщила, что в дошкольное учреждение ворвался отец мальчика Рамиль вместе со своей матерью и сотрудниками ЧОПа.

Девушка тут же сорвалась с работы и поехала в садик вместе с мужем. Когда они подъехали к зданию, ребенка за одну руку вел отец, а за другую — сотрудник ЧОПа. Подойти к мальчику Елене не дали, путь преградили охранники, ее мужа повалили на землю и удерживали так до тех пор, пока ребенка не посадили в машину и не увезли в неизвестном направлении.

"Когда Артура увезли, я начала тут же звонить Рамилю, спрашивать, что это значит. Он мне ответил, что забирает ребенка на время своего отпуска на 15 дней в Димитровград, а после вернет", — вспоминает Елена.

Что касается охранников ЧОПа, то мужчина их нанял в Барнауле. Они выполняли роль телохранителей.

Все эти дни Елена звонила экс-супругу, пыталась поговорить с сыном. Но он каждый раз отвечал ей, что ребенок занят чем-то или спит. Когда отпуск отца мальчика подходил к концу, Елена позвонила ему и спросила, как он собирается возвращать сына. Рамиль ответил, чтобы она сама прилетела за мальчиком в Димитровград.

"Я, конечно, тут же покупаю билеты, лечу туда. Иду к свекрови домой, она говорит, что Рамиль увез сына в Чечню лечить. Потом оказалось, что ни в какую Чечню они не ездили, просто начали скрываться. За это время они сменили очень много городов и адресов, но до сих пор их местонахождение неизвестно", — говорит Елена.

В бегах

Рамиль забрал сына 3 декабря 2015 года. Их совместный отпуск должен был закончиться 17 декабря этого же года. В этот же день он женился во второй раз. Своей новой жене он рассказал, что его бывшей супруге ребенок не нужен, поэтому мальчик будет жить с ними. Точно зная, когда за сыном приедет Елена, Рамиль увез Артура и новую жену в Краснодарский край.

Через три месяца отец Артура развелся с новой женой. Вторая супруга Рамиля дала в суде показания, что ребенку не оказывается медицинская помощь, живет он в антисанитарных условиях.

"Вот эта девушка рассказала мне, что однажды Артур вывернул руку, ее нужно было вправить, нужна помощь врачей. Но обращаться в больницу отец категорически запретил. Он боялся, что их поймают. Поэтому до сих пор ребенку не оказывается медицинская помощь. Вот что очень страшно! Также Артур не значится ни в одном детском саду России. Сам Рамиль тоже нигде не трудоустроен официально. Вопрос, на какие деньги он обеспечивает сына, остается открытым" — говорит Елена.

Также из показаний второй жены Рамиля стало известно, что живут они в ужасных условиях. В Краснодарском крае снимали дом, где нет ни отопления, ни электричества. Еду готовили на огне. Помыться было негде. Сам Рамиль, как рассказывала в суде его вторая жена, курит наркотические вещества, злоупотребляет алкоголем и до поздней ночи с ребенком смотрит фильмы ужасов. После Краснодарского края они уехали в Уфу. Где теперь — неизвестно.

Буква закона

Для того, чтобы как-то объяснить отказ выполнять решение суда вернуть ребенка матери, семья Тугиевых решила обвинить отчима мальчика по весьма тяжелой статье. Они заявили в правоохранительные органы, что второй муж Елены совершал в отношении Артура развратные действия.

"Этим он мотивировал свой поступок. Но мой муж прошел ряд экспертиз и проверку на полиграфе, которая показала, что это выдумка. Следственный комитет вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела по этому факту", — говорит Елена.

Как рассказал нынешний муж девушки Алексей, они с женой летали в Ульяновск, чтобы пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Также эту процедуру прошел и маленький Артур.

"В городе Сибай, где было написано заявление, были нарушены правила проведения процедуры. Ребенка опрашивали при отце. Так не должно быть. Также при проведении опроса должен присутствовать психолог или педагог. Вызвал немало вопросов и тот факт, что заявление было написано ни в Уфе, где проживал отец и ребенок, и даже ни в Димитровграде, где был прописан отец ребенка, а именно в Сибае, где проживает родственник Рамиля — бывший сотрудник МВД. Тем не менее здесь, в Следственном комитете Алтайского края, проанализировали видеозапись того разговора ребенка и следователя и пришли к выводу, что Артур говорил заученные фразы. Также следователь задавал некорректные вопросы, в которых, например, изначально был дан ответ на вопрос. Перед каждым ответом мальчик смотрел на отца, ожидая одобрения", — рассказывает Алексей.

Экспертами установлено, что на ребенка оказывали недопустимое психологическое давление. В распоряжении Amic.ru есть копия отказа в возбуждении уголовного дела. Факты, которые рассказал корреспонденту Алексей, подтверждаются и в документе Следственного комитета России. Там же указано, например, что, когда родной отец мальчика приехал в детский сад за ним в день похищения, Артур "зарыдал", увидев мужчину.

Сейчас у Елены Макаровой на руках постановление суда о немедленной передаче ребенка матери. Но наше законодательство рассматривает ее проблемы как гражданско-правовые отношения. Бывшего мужа и мальчика ищут только судебные приставы.

"Прошлой осенью я написала заявление в Следственный комитет, чтобы провели проверку, жив ли мой ребенок. 17 октября 2016 года мне позвонили из Димитровграда и сообщили, что Артур находится в доме у свекрови. Туда приехали полицейские, судебные приставы, служба опеки. Мне позвонили и сказали, чтобы я выезжала. По закону они должны были определить до моего приезда мальчика или в больницу, или соцприют, то есть изъять из семьи. Но они оставили ребенка в том доме и разъехались. В связи с этим убедиться, что найденный ребенок — это мой сын Артур, у меня не было возможности", — вспоминает девушка.

Елена приехала в Димитровград утром 18 октября 2016 года. Когда она пришла в дом к бывшей свекрови, Артура и его отца там не было.

"Работница опеки Димитровграда Юлия Сорокина отказалась принять ребенка, чтобы отдать потом мне, несмотря на постановление суда. Позже прокуратура выявила нарушения в этом процессе", — рассказывает девушка.

Вторая сторона

Корреспондентам ИА "Амител" не удалось связаться с Рамилем Тугиевым, чтобы узнать его взгляд на ситуацию. Однако в материалах издания "Судебный репортер" приводится точка зрения семьи Тугиевых.

"Бабушка Артура с ужасом вспоминает о том, как на ее робкие просьбы к матери относиться к ребенку более заботливо, так как Артур, находясь в Барнауле, начал часто болеть, сожитель Елены нагло заявил в лицо ошарашенной бабушке: "Да у вашего ребенка плохая генетика!" Несмотря на всё это, отец не бросал своего младшего сына и в декабре 2015 года вместе с судебными приставами по судебному решению сумел забрать ребенка из детского сада для проведения отпуска с ним".

Также журналист издания пишет, что, якобы по рассказам родственников, уже во время поездки из Барнаула в Димитровград "маленький Артур начал рассказывать отцу и бабушке такие вещи, от которых бабушке стало плохо с сердцем, а отец был вынужден немедленно по приезде обратиться в полицию с официальным заявлением. Маленький Артур рассказывал о жестоком обращении "дяди Леши" и полном безразличии матери к нему".

Однако документально подтверждено, что заявление на второго мужа Елены Рамиль написал не сразу, а лишь спустя три месяца, а именно 4 февраля 2016 года.

В розыске

Между тем 29-летний Рамиль Тугиев до сих пор находится в розыске. На официальном сайте Управления федеральной службы судебных приставов в Алтайском крае опубликована ориентировка на него. Мужчину разыскивают "за неисполнение решения суда об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка".

Если кому что-либо известно о том, где он находится, просьба сообщить по телефонам: 8(3852)- 29-59-11, 29-59-48, а также по телефону дежурной части 29-59-66.