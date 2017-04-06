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Госдума отказалась организовывать проверку по данным "расследования" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве, передает РИА Новости.
Ранее Навальный опубликовал на своем YouTube-канале документальный фильм, рассказывающий о том, что глава правительства РФ при помощи некоммерческих фондов обзавелся разным имуществом.
Агентство отмечает, что протокольное поручение инициировали депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков.
В тексте документа предлагалось поручить думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции запросить данные и организовать проверку, чтобы выяснить степень достоверности примеров, которые привел Навальный. Кроме этого, коммунисты предлагали рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, которые фигурируют в материале, либо лиц, которые причастны к опубликованию материалов, если их признают недостоверными.
Глава комитета Василий Пискарев отметил, что есть формальные основания для отклонения документа. Так, по его словам, протокольное поручение никакого отношения к отчету правительства по итогам минувшего года не имеет.
Кроме этого, Пискарев заявил, что не раз имел дело с материалами ФБК по роду прежней работы. "Могу уверенно сказать, что ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, о котором идет речь, ничего не имело и не имеет общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он так активно навязывает и пропагандирует", — приводит его слова агентство.
"Продукт его творчества, как выяснялось ранее, и уверен, что здесь ситуация такая же — некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом", — подчеркнул депутат.
Ранее пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова заявила, что материал ФБК носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика.
Медведев позже заявил, что за "так называемыми расследованиями" стоит попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей, назвав данное поведение "бесчестной позицией".
Комментарии
Ну прально, сплочаемся же.
коммунисты предлагали рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, фигурирующих в материале, либо лиц, причастных к опубликованию материалов, в случае признания их недостоверными
Мне кажется это логично, Навальный либо врет, либо нет. Если врет, но не все, его все равно можно привлечь к ответственности
Партия жуликов и воров не допустит никаких проверок свокго председателя, ежу понятно. Не хотят сверху, так их потом снизу за богатства пощупают.
Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие. (с) Джордж Оруэлл. "Скотный двор"
как же крышевателя Сердюкова проверять - тогда вообще защиты не будет, всех подряд можно будет садить! А так Сугробова убили - зеленый свет!
Нужно россии включить в состав китая т.е создать конфедерацию и таких проблем не будет.
Скоро навальный станет нашим президентом,он всё устроит.Дело зависит единственно только от самодеятельности граждан.А пока им следует вносить пожертвования на Яндекс кошелёк.
Ждем следующего фантастического блокбастера от новоиспеченного режиссера.
Хость от 12:36,Вашим презиком,ужо встал Потрошенко,есиф будет Овальный,останетьтсо токо ему заказать гроб от ЛНР и ДНР,кенгуру, хе,хе,хе!
Нет, ну правда, или Овального под суд или Менделя уже ОХОТА ПРАВДУ ЗНАТЬ......
Целиком и полностью согласен с Государственной Думой! Как можно подозревать в чем-то постыдном такого кристально чистого ченловека! Да он за всю свою жизнь ни одного лишнего рубля ни у кого не стырил! Ни одной хлебной крошки из чужого рта не вытащил! Да и накой ему воровать? Ворую те, кто пьёт и распутничает. А упоминаемый товарищ - трезвенник и образцовый семьянин. Так что молодцы, товарищи верные его партийцы!Так держать!
пофиг на навального!!!!!!!!!! ДАМ все признал, так я понимаю - судя по его фееричному комменту фильма?
пофиг на навального!!!!!!!!!! ДАМ все признал, так я понимаю - судя по его фееричному комменту фильма?
Элвис-ты овальныш! Где документы,что кроссовки Медведева,были куплены за счёт оалигархаф? Получи свои 30 серебренников у Меркельши,да посыпь её бывшее тело песком на улицам города!