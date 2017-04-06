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Новости

Госдума отказалась проверять данные "расследования" ФБК о Медведеве

, ИА "Амител"
Предложили провести проверку депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков

Фото: twitter.com

Госдума отказалась организовывать проверку по данным "расследования" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве, передает РИА Новости.

Ранее Навальный опубликовал на своем YouTube-канале документальный фильм, рассказывающий о том, что глава правительства РФ при помощи некоммерческих фондов обзавелся разным имуществом.

Агентство отмечает, что протокольное поручение инициировали депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков.

В тексте документа предлагалось поручить думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции запросить данные и организовать проверку, чтобы выяснить степень достоверности примеров, которые привел Навальный. Кроме этого, коммунисты предлагали рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, которые фигурируют в материале, либо лиц, которые причастны к опубликованию материалов, если их признают недостоверными.

Глава комитета Василий Пискарев отметил, что есть формальные основания для отклонения документа. Так, по его словам, протокольное поручение никакого отношения к отчету правительства по итогам минувшего года не имеет.

Кроме этого, Пискарев заявил, что не раз имел дело с материалами ФБК по роду прежней работы. "Могу уверенно сказать, что ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, о котором идет речь, ничего не имело и не имеет общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он так активно навязывает и пропагандирует", — приводит его слова агентство.

"Продукт его творчества, как выяснялось ранее, и уверен, что здесь ситуация такая же — некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом", — подчеркнул депутат.

Ранее пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова заявила, что материал ФБК носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика.

Медведев позже заявил, что за "так называемыми расследованиями" стоит попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей, назвав данное поведение "бесчестной позицией".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

6.04.2017 12:06
- гость -

Ну прально, сплочаемся же.

0  0
6.04.2017 12:14
- гость -

коммунисты предлагали рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, фигурирующих в материале, либо лиц, причастных к опубликованию материалов, в случае признания их недостоверными

Мне кажется это логично, Навальный либо врет, либо нет. Если врет, но не все, его все равно можно привлечь к ответственности

0  0
6.04.2017 12:23
Массаж мозга

Партия жуликов и воров не допустит никаких проверок свокго председателя, ежу понятно. Не хотят сверху, так их потом снизу за богатства пощупают.

0  0
6.04.2017 12:33
гость

Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие. (с) Джордж Оруэлл. "Скотный двор"

0  0
6.04.2017 12:34
- гость -

как же крышевателя Сердюкова проверять - тогда вообще защиты не будет, всех подряд можно будет садить! А так Сугробова убили - зеленый свет!

0  0
6.04.2017 12:35
Коренной житель АК

Нужно россии включить в состав китая т.е создать конфедерацию и таких проблем не будет.

0  0
6.04.2017 12:36
- гость -

Скоро навальный станет нашим президентом,он всё устроит.Дело зависит единственно только от самодеятельности граждан.А пока им следует вносить пожертвования на Яндекс кошелёк.

0  0
6.04.2017 12:40
- гость -

Ждем следующего фантастического блокбастера от новоиспеченного режиссера.

0  0
6.04.2017 13:03
Ru.бaнок

Хость от 12:36,Вашим презиком,ужо встал Потрошенко,есиф будет Овальный,останетьтсо токо ему заказать гроб от ЛНР и ДНР,кенгуру, хе,хе,хе!

0  0
6.04.2017 13:07
медведь-шатун

Нет, ну правда, или Овального под суд или Менделя уже ОХОТА ПРАВДУ ЗНАТЬ......

0  0
6.04.2017 13:10
Pat Riot

Целиком и полностью согласен с Государственной Думой! Как можно подозревать в чем-то постыдном такого кристально чистого ченловека! Да он за всю свою жизнь ни одного лишнего рубля ни у кого не стырил! Ни одной хлебной крошки из чужого рта не вытащил! Да и накой ему воровать? Ворую те, кто пьёт и распутничает. А упоминаемый товарищ - трезвенник и образцовый семьянин. Так что молодцы, товарищи верные его партийцы!Так держать!

0  0
6.04.2017 13:10
Элвис

пофиг на навального!!!!!!!!!! ДАМ все признал, так я понимаю - судя по его фееричному комменту фильма?

0  0
6.04.2017 13:10
Элвис

пофиг на навального!!!!!!!!!! ДАМ все признал, так я понимаю - судя по его фееричному комменту фильма?

0  0
6.04.2017 13:16
Ru.бaнок

Элвис-ты овальныш! Где документы,что кроссовки Медведева,были куплены за счёт оалигархаф? Получи свои 30 серебренников у Меркельши,да посыпь её бывшее тело песком на улицам города!

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