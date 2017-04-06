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Госдума отказалась организовывать проверку по данным "расследования" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве, передает РИА Новости.

Ранее Навальный опубликовал на своем YouTube-канале документальный фильм, рассказывающий о том, что глава правительства РФ при помощи некоммерческих фондов обзавелся разным имуществом.

Агентство отмечает, что протокольное поручение инициировали депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков.

В тексте документа предлагалось поручить думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции запросить данные и организовать проверку, чтобы выяснить степень достоверности примеров, которые привел Навальный. Кроме этого, коммунисты предлагали рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, которые фигурируют в материале, либо лиц, которые причастны к опубликованию материалов, если их признают недостоверными.

Глава комитета Василий Пискарев отметил, что есть формальные основания для отклонения документа. Так, по его словам, протокольное поручение никакого отношения к отчету правительства по итогам минувшего года не имеет.

Кроме этого, Пискарев заявил, что не раз имел дело с материалами ФБК по роду прежней работы. "Могу уверенно сказать, что ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, о котором идет речь, ничего не имело и не имеет общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он так активно навязывает и пропагандирует", — приводит его слова агентство.

"Продукт его творчества, как выяснялось ранее, и уверен, что здесь ситуация такая же — некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом", — подчеркнул депутат.

Ранее пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова заявила, что материал ФБК носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика.

Медведев позже заявил, что за "так называемыми расследованиями" стоит попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей, назвав данное поведение "бесчестной позицией".