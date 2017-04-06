Иллюстрации: primgazeta.ru, barnaul.org

Остановку и стоянку автомобилей запретят на двух улицах в центре Барнаула с 26 апреля, сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы.

Соответствующие дорожные знаки установят на участке проспекта Социалистического и на улице Крупской.

"26 апреля по нечетной стороне проспекта Социалистического на участке от улицы Ползунова до улицы Пушкина появятся знак "Остановка запрещена" с указанием зоны действия и знак "Работает эвакуатор".

Знаки, накладывающие вето на остановку и стоянку машин с 18:00 до 07:00, также появятся на улице Крупской у здания №169.